Над 1200 учени: Британската политика срещу коронавируса е заплаха за целия свят (ВИДЕО)

Опасението на всички тези учени, някои от които са консултанти по КОВИД въпросите в правителствата на собствените си държави, е, че с поголовното вдигане на мерките срещу коронавируса от 19 юли, британското правителство създава предпоставки за възникване на истински нов щам на вируса, а не на вариант като досегашните – щам, който ще е изцяло резистентен на ваксините срещу COVID-19. Досега, вече над година и половина, няма възникване на нов щам на вируса – т.е. вариант, срещу който нито едно от произведените от ваксина или от преболедуване антитела, да не действа изобщо! Ваксините може да бъдат подобрени, но това изисква време и ресурси, а през това време много хора ще бъдат изложени на милостта на новия вирус, е заключението на учените.

„Нека не си правим илюзии – ние сме държава, в която правителството ни предприема стъпки максимално да изложи най-младите на вирус, който предизвиква хронични заболявания при мнозина. Правителството ни слага край на всички защитни мерки за децата ни, включително изолация на конктактните с доказани случаи на коронавирус (т.нар. балони)”, предупреждава в Twitter д-р Дийпти Джурсани, детски епидемиолог и водещ лекции в университета „Кралица Мери” в Лондон.

Let's be under no illusions- we are in a country where our government is taking steps to maximally expose our young to a virus that causes chronic illness in many. Our govt is ending all protections for our children including isolation of contacts of cases in schools&bubbles.🧵 pic.twitter.com/w2GRXDWo04