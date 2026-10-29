Намери си вратичка: Пентагонът отказа да разследва спирането на Starlink в Украйна

Службата на генералния инспектор на Пентагона отхвърли искането на двупартийна група сенатори за проверка на прекъсванията в работата на спътниковата връзка "Starlink" и нейната военна версия "Starshield" в Украйна. Това писа Associated Press (AP), позовавайки се на отговора на ведомството до законодателите, с който агенцията се е запознала. Още: Системата Starlink отново работи безпроблемно в Украйна

Искането е било отправено от девет сенатори — четирима републиканци и петима демократи. Те са поискали да се установи дали служители на Пентагона или други американски ведомства са давали указания за промяна в работата на системите, дали са ги одобрили или са знаели за тях предварително. Искането се е отнасяло също така до обмена на разузнавателни данни и възможностите за ранно предупреждение.

Излизане леко тактично от ситуацията

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В отговора си службата на генералния инспектор предложи въпросите да бъдат отправени към ВВС на САЩ. Говорителката на Пентагона Моли Халпърн потвърди пред AP, че запитването на конгресмените е било "внимателно разгледано" и е било преценено, че повдигнатите въпроси е по-добре да бъдат разгледани от самото военно ведомство. "Ако се появи нова информация, можем да преразгледаме решението", — добави тя.

Асистент на един от конгресмените, запознат със ситуацията, на условие за анонимност определи отговора като фактически отказ да се разследват действията на Илон Мъск и работата на "Старлинк". Според него законодателите трябва да изяснят дали американски длъжностни лица са участвали в ограниченията и дали Мъск се е възползвал от "вратичка" в съществуващата система.

Сенаторката от Демократичната партия Джин Шахин, която подписа първоначалното запитване, изрази загриженост относно решението на апарата на генералния инспектор на Пентагона.

"Администрацията на Тръмп и SpaceX представиха противоречащи си обяснения за причините за тези прекъсвания. Необходими са независимо разследване и проверка, за да се установи отговорността и да се предотврати повторение на подобни случаи в бъдеще", заяви Джин Шахин пред агенцията.

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