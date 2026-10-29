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Кой има имен ден днес, 29 октомври 2026 г. Честито!

29 октомври 2026, 5:55 часа 170 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кой има имен ден днес, 29 октомври 2026 г. Честито!

На 29 октомври 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Анастасия, Ася, Сия, Сийка и мъжете с името Аврам. На този ден църквата почита Св. преподобномъченица Анастасия Римлянка. На църковния празник 29 октомври, както и на всеки друг ден, църквата не одобрява кавги, спорове, сквернословие и клюки, както и клевета и осъждане, алчност и завист, отмъщение, отчаяние и мързел. Не бива да отказвате помощ на някой, който поиска.

Имени дни през ноември 2026 г.

Пожелания

Нека този есенен ден бъде озарен със светлина на твоя празник! Бъди обичана, ценена и уважавана! Нека всичките ти желания се сбъднат! 

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Честит имен ден! Бъди усмихната, доволна от себе си и устремена към нови постижения. Нека всяка твоя стъпка те води към успех и благоденствие!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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