Милиарди и милиарди: ОАЕ притисна Великобритания заради Манчестър Сити

ОАЕ са предупредили Великобритания, че може да изтеглят милиарди паунди бъдещи инвестиции, след като Манчестър Сити беше признат за виновен във финансови нарушения във Висшата лига. Според The ​​Telegraph, Абу Даби може да преразгледа финансирането на технологичния коридор Оксфорд-Кеймбридж, за който Обединеното кралство търси 10 милиарда паунда частни инвестиции.

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Арабският натиск се превръща в натиск и върху британския премиер Анди Бърнам, който първоначално похвали собствениците на Сити от ОАЕ и заяви, че би бил "наистина притеснен", ако продадат клуба, преди Даунинг стрийт да подчертае, че никой футболен клуб не е над правилата. Манчестър Сити, собственост на шейх Мансур, беше признат за виновен по всички 115 обвинения с изключение на едно и заяви, че ще обжалва.

Засега няма окончателно решение и съответно не е ясно какво би било бъдещото наказание, но то може да варира - може да има отнемане на точки или дори клубът да бъде изхвърлен от Висшата лига, което би било невероятен репутационен удар. За последно в Западна Европа такъв скандал имаше в Италия, преди вече 20-тина година - тогава италианският шампион Ювентус беше пратен в Серия Б заради уреждане на мачове, а на Милан бяха отнети точки.

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