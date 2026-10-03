Затворнически бунт във влак в Русия: Застрелян е надзирател, няколко са ранени (ВИДЕО)

Служители на Федералната служба за изпълнение на наказателните задължения (ФСИН) в Русия са получили огнестрелни рани в гърдите и врата по време на бунт на затворници във влака Владикавказ-Адлер, един от тях е бил убит. Това е станало късно снощи, а информацията е на свързания с руските служби за сигурност Телеграм канал "112".

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Един служител на ФСИН е в интензивно отделение в тежко състояние, а друг е в шок, с пневмоторакс, като и двамата са с опасност за живота. Пострадал с по-леки рани също е изпратен в регионална болница. Няма заложници или пострадали сред пътниците.

Образувано е наказателно дело. На мястото на инцидента работят следователи и съдебни експерти от Следствения отдел.

Бунтът е станал по време на прехвърлянето на затворници във влака Владикавказ-Адлер късно вечерта на 2 октомври, близо до гара Муртазово в Кабардино-Балкария. Вагонът, превозващ затворниците, е бил прикачен към влака на гара Терек. След като влакът е подминал Беслан, бунтът е започнал, когато 33-годишен затворник, осъден за престъпления, свързани с наркотици, е бил отведен до тоалетната. Там той нападнал охранител, отнел служебното му оръжие и застрелял офицера. Ранил трима други офицери, които му се притекли на помощ. Нападателят бил убит.

Твърди се, че по-рано затворниците са се заключили във вагона на влака и са взели за заложници служители на ФСИН, но ситуацията е била овладяна. По-късно от ФСИН са признали, че техният служител е бил убит, но твърдели, че не е имало бунт.

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