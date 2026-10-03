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Кризата с "Флайдубай": Израел прибра първите си блокирани граждани

03 октомври 2026, 8:05 часа 617 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кризата с "Флайдубай": Израел прибра първите си блокирани граждани

Първият полет на Израел за връщане на гражданите му, блокирани в Дубай след нападението на борда на самолета на "Флайдубай", е пристигнал в Тел Авив в ранните часове на деня. Това сочи сайтът на международното летище "Бен-Гурион", съобщи Франс прес. Полетът е бил осъществен от израелската нискотарифна авиокомпания "Аркия" и е кацнал около 1:10 часа местно време, според сайта на летището.

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Това бе първият израелски полет, излетял от Обединените арабски емирства, откакто авиокомпанията "Флайдубай" временно спря полетите си по това направление, а израелската авиокомпания "Ел Ал" отмени планираните полети за репатриране на израелци от ОАЕ.

Припомняме, че катастрофата на полет на "Флайдубай" беше предотвратена в сряда, след като пътници и екипаж обезвредиха помощник-пилота. Според израелските власти той е успял да намушка капитана при опит да разбие самолета.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви по-рано, че Израел проучва дали вторият пилот е действал по нечия чужда заповед, като предупреди във видеообръщение, разпространено от канцеларията му, че всеки замесен ще плати "висока цена".

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Израел полет самолет Флай Дубай
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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