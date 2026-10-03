"Цар Самуил ни обединява като българи": Проф. Павлов напомни на Скопие баснята за гроздето и даде съвет на скептиците у нас

Костите на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България на държавна церемония. Може ли това събитие да ни обедини като българи, защо нашите югозападни съседи забравиха за съгласието от 2022 г., че Самуил е български владетел и защо има и скептици в България. Actualno.com разговаря с историка проф. Пламен Павлов. "Фигурата на цар Самуил реално вече ни обединява като българи, независимо от опитите за политизация политизация на събитието и свързването му с предизборната кампания в България, което не одобрявам. Дай Боже да не съм прав, но като цяло това ще се забрави. Днешните политически дребнави истории и злободневие ще отидат в периферията на историята, докато голямото събитие ще остане. Несъмнено ставаме свидетели на едно много важно културно-историческо събитие, може би най-важното в най-новата ни история", категоричен е проф. Павлов.

Снимка: БГНЕС

Историкът отговори на Скопие с баснята за гроздето

Проф. Павлов коментира и защо вече медии в Северна Македония отричат, че цар Самуил е български цар и че това било политическа пропаганда от страна на България.

"Ако има политическа пропаганда, тя е от страна на Скопие. В това няма никаква изненада, тъй като тази пропаганда никога не е спирала. Антибългаризмът, изопачаването на историческата истина е основната хранителна основа на режима, който управлява в Скопие, независимо от всички уверения за проевропейска ориентация и добросъседство. Факт е, че в Договора за добросъседство и първоначалните етапи от работата на комисията до голяма степен се търсеше едно приемливо решение на този въпрос. Сега виждаме едно втвърдяване. Виждаме от страна на отделни фигури да се оспорва въобще дали това е цар Самуил и други такива причудливи неща. Интересно е, че до вчера в Скопие нямаше никакво съмнение, че той е погребан в базиликата на "Свети Ахил" на остров Преспа. Сега понеже гроздето е кисело, както се казва в една стара басня, се стига до подобни за мен напълно неприемливи твърдения", смята историкът.

Според него би трябвало този жест от гръцка страна, който е постигнат благодарение на дългогодишни дипломатически сондажи и на различни дипломатически сондажи между България и Гърция, да бъде възприет съвсем нормално в Скопие.

Според него също така официалните фактори в Северна Македония може да не правят изявления, но очевидно те дирижират тази антибългарска пропаганда, както са го правили винаги.

"Има подмятания, намеци, че това е някаква българо-гръцка завера срещу Северна Македония. Това са напълно безпочвени твърдения. Двустранните отношения между България и Гърция не би трябвало да са проблем за Северна Македония", смята историкът.

Той напомни на Скопие, че след падането на Велики Преслав под византийска власт през 971 г. следващите години временна столица на царство България е именно София, или тогавашният Средец.

"От там управлява регентството на царството в лицето на четиримата братя Давид, Мойсей, Арон и Самуил. Това в Скопие също много добре го знаят. Идеята да се приватизира някак си цар Самуил, да се свърже с Самуиловата държава, както казват те, с днешна Северна Македония или въобще с историко-географската област Македония, е дълбоко невярно. Тогавашната българска държава е много по-обширна. В нея влизат днешна София, Ихтиман, Видин, Ниш, има дори земи отвъд дунавските земи до Трансилвания. Историческата истина е ясна и затова връщането на костите на цар Самуил в България е акт на историческа справедливост", добави още проф. Павлов. ОЩЕ: Емил Стоименов, Канал 5: Цар Самуил е част от историята на България (ДОКУМЕНТИ)

Съвет към скептиците в България

Проф. Павлов отговори и на скептиците в България, подчертавайки, че няма как погребаният в църквата "Св. Ахил" да е някой друг, освен цар Самуил.

"Тези подмятания, откровени твърдения в социалните мрежи, не почиват на науката. За пореден път ще кажа, както няколко пъти през тези дни - нека хората, които изразяват съмнения, които поставят някакви въпроси, да намерят книгата на проф. Николаос Муцопулос и да я прочетат и голяма част от техните колебания, ще отпаднат", каза проф. Павлов и посочи, че става дума за убедителни доказателства, че това са костите на цар Самуил.

Той спря вниманието си и на коментарите в социалните мрежи, че отначало Муцопулос не казвал, че това е цар Самуил, а едва 1984 г. имало по-категорична позиция. "Искам да напомня на тези "познавачи" на всичко да намерят информация за тогавашният гръцки режим на полковниците. Как той би допуснал да се говори за български реликви на територията на днешна Гърция? Напротив едва през 80-те години, когато имаше едно затопляне в отношенията, очевидно това е било възможно", добави проф. Павлов.

По думите му проф. Муцопулос е един изключително голям учен, добросъвестен човек, който има абсолютна отговорност към историческата истина, както и че е "Доктор хонорис кауза" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Проф. Павлов обърна внимание, че заслуга за издаването на книгата на Муцопулос в България има Лука Станчев, който е издал тази книга и е бил личен приятел с гръцкия професор.

Снимка: БГНЕС

Паметникът на цар Самуил

"Да не забравяме и това, което направи Милен Врабевски през 2015 г. Благодарение персонално най-вече на него - имаме паметник на цар Самуил. Тогава имаше дискусия къде да бъде този паметник, аз също участвах в нея. Отначало Софийската община предлагаше разни други места, но наложихме мнение и Слава Богу то беше възприето, че трябва да бъде до базиликата "Св. София", защото това е храм, който на практика помни цялата българска история, който има връзка и със самия цар Самуил", добави проф. Павлов.

Припомняме, че именно в базиликата "Св. София ще бъде погребан Цар Самуил. ОЩЕ: Реакции за цар Самуил и твърдения за "гръцко-български пазар": В Скопие вече не са съгласни, че е български владетел