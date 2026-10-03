"Цолов няма финансов гръб за Ф1, но има друго - талант и подкрепата на Ред Бул. Една определена бригада от ФИА винаги е срещу него"

Само с огромни финансови възможности ли може да се стигне до участие във Формула 1: този въпрос стои на дневен ред от известно време, след като българският талант Никола Цолов започна да се доближава все по-близо до участие в най-бързия моторен спорт. Според Таня Пенева, специалист по Формула 1 и Формула 2, парите със сигурност са огромен фактор, но не единствен. Тя смята, че Никола разполага с нещо друго - огромен талант и пълната подкрепа на Ред Бул.

Парите са огромен фактор във Формула 1, но не единствен

"Няма какво да се лъжем - със сигурност парите са огромен фактор и във Формула 1, и във всеки един спорт, и в живота като цяло. Но пък Никола има нещо друго: той все пак е в академията на един от най-сериозните отбори във Формула 1 от последните години - и това е Ред Бул. Имайки пълната подкрепа на Ред Бул като отбор, той има огромен гръб зад себе си", заяви Пенева пред Actualno.com.

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"Очевидно е, че Камара, който е негов основен съперник, има допълнителен финансов гръб, свързан с много фирми в Латинска Америка - нещо, което ние в България няма как да извадим към този момент. Аз смятам, че неговият талант и гърбът на Ред Бул за момента са достатъчни той да е на това ниво и да се чувства уверен в себе си", добави още тя, отбелязвайки това, че Рафаел Камара има и голямо наследство, идвайки от страна като Бразилия с големи традиции и легендарни пилоти в този спорт.

Има ли силно лоби срещу Никола Цолов?

Пенева призна, че през сезона е имало тендециозни решения в ущърб на Никола Цолов, които всеки път са идвали от една определена бригада. "През сезона ФИА взимаше много спорни решения в ущърб на Никола и това беше от една определена бригада. Дали става въпрос за пристрастия, или някакво силно лоби, не знам. Но наистина имаше моменти, които не бяха окей. Ще видим какво ще стане в последните две състезания", каза Пенева, позната още като Таня Off Track в социалните мрежи.

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