Напрежение между Израел и Испания: Мадрид иска изключването на израелски спортисти от състезания

16 септември 2025, 02:13 часа 454 прочитания 0 коментара
Испанският премиер Педро Санчес призова за изключването на Израел от международни спортни състезания, заради войната в Газа, сравнявайки ситуацията с поведението на Русия, след нахлуването ѝ в Украйна. Словесни престрелки между двете страни имаше и през почивните дни.

Още: След обвинения от Израел: Испания извика за консултации посланика си в Тел Авив

Израелският външен министър нарече испанския премиер "срам" и го обвини, че е подбуждал протестите срещу участието на израелския отбор в състезанието по колоездене - "Вуелта". Около 100 хил. души участваха в демонстрациите, като доведоха до отмяната на последния етап от обиколката. Тел Авив отрича обвиненията за геноцид и твърди, че действията му са самоотбрана.

Още: Испания: Европа се провали с отговора си на конфликта в Газа

Междуврменно в Близкия изток има опити за възстановяване на диалога. Американският държавен секретар заминава за Катар, след двудневно посещение в Израел.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Израел Испания Мадрид война Израел
