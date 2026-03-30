30 март 2026, 23:42 часа 655 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Напрежение в небето: Украйна наруши мълчанието след опасните инциденти с дронове в Прибалтика и Финландия

Украйна не е насочвала и не е могла да насочва дронове към балтийските държави“. Това заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий пред италианския Delfi относно дроновете, прелетели в Литва, след това в Латвия и Естония миналата седмица. Той подчерта, че Украйна е в постоянен контакт с приятелите си в балтийските държави относно инциденти, свързани с катастрофи на дронове на тяхна територия.

„Обстоятелствата около тези инциденти се разследват от известно време. Повтарям, че Украйна никога не е изпращала, нито би могла да изпраща дронове към балтийските държави“, заяви говорителят на Министерството на външните работи.

Украинската страна е анализирала обстоятелствата около инцидентите, съобщи Тихий. „Стигнахме до заключението, че в някои случаи отклоненията от курса са причинени от руски системи за електронна война“, каза той.

Украйна поднася официални извинения на жителите на балтийските държави във връзка с тези инциденти. „Искрено се извиняваме на нашите приятели в Естония, Латвия и Литва за тези инциденти. Уверявам ви, че ние и нашите балтийски съюзници споделяме убеждението, че тези инциденти и заплахите, пред които са изправени всички наши страни, имат една причина: руска агресия срещу Украйна“, подчерта Георги Тихий. Той поднесе извиненията си и на Финландия, след като там също имаше подобни случаи с паднали украински дронове.

Припомняме, че миналата седмица властите на Литва, Естония и Латвия заявиха, че предполагаеми украински дронове са нахлули в тяхното въздушно пространство. В нощта на 23 март дрон се разби в Литва. Министерството на отбраната на страната заяви, че дронът е участвал в удар по Ленинградска област на Русия, но е бил отклонен от курса си от средства за електронна борба. Подобно заявление за паднали дронове на своя територия направи и финландският президент Александър Стуб.

Елин Димитров
