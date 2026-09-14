Дигитализация: Как Щутгарт стана номер едно в Германия

Дълго време милионните германски градове изглеждаха образцово по отношение на административните услуги. Но времената се менят. На много места системите, с които се работи, са остарели, липсват и достатъчно кадри, затова пред службите за административно обслужване в Германия често се вият дълги опашки от чакащи.

Щутгарт изпревари Мюнхен и Хамбург

Дигиталният съюз Битком (Bitcom) всяка година съставя нова класация на 83 големи германски градове по четири основни критерия: администрация, мобилност, образование и общество. Тази година за пръв тя се води от Щутгарт – столицата на провинция Баден-Вюртемберг. През последните три години нещата бяха все едни и същи: Мюнхен стоеше на първото място, а Хамбург на второто.

„Дълго време се твърдеше, че тези два града играят в много по-висока лига от останалите, що се отнася до дигитализацията. Но Щутгарт доказа, че последователните усилия в дигитализирането извеждат на върха", казва пред АРД Свен Вагнер, ръководител на отдела „Smart City" в Битком.

Как се регистрира бизнес по видеовръзка

В Щутгарт можете например да регистрирате бизнес по видеовръзка, защото администрацията е все по-дигитализирана. Определени административни услуги се извършват само онлайн. Все пак и в Щутгарт има неща, за които гражданите все още трябва да се явяват лично в администрацията – например при подаване на молба за паспорт. Но постигнатото досега дава голям ефект.

„Клиентите ни са много доволни, защото се свързват с нас от вкъщи", казва пред АРД Марцена Коизол, която с помощта на слушалки и уеб камера общува с гражданите директно от работното си място. „Те не се налага да пътуват, да стоят в задръствания и да чакат на опашка пред гишета", казва служителката. След пилотна фаза дигиталната услуга вече се използва постоянно от началото на 2026 година.

Дигитализация в общественото пространство

Ръководителката на службата споделя това мнение и изтъква, че новите технически възможности носят полза и на двете страни. Тя казва, че в момента изпробват в определени области употребата на чатботове с изкуствен интелект за установяване на първи контакт с гражданите, което облекчава наличните специалисти и пести разходи.

В Щутгарт ползи от дигитализацията извлича не само административното обслужване. Градът междувременно измерва качеството на водата в езерата чрез дигитално свързани сензори. И още: дигитални указатели упътват хората в пешеходната зона, а могат да им показват и различни актуални събития, които са организирани в града. Има и нещо като „дигитален близнак" на града, който събира данни от всички служби и показва в реално време транспортната ситуация, като е способен да симулира и различни сценарии.

В училищата се учат да ползват правилно ИИ

В категорията образование Щутгарт е на седмо място, но отново е показал, че се развива много бързо, пояснява АРД. В гимназията в квартал Мьоринген например вече подготвят компютърната зала с таблети и видео кът, където учениците ще могат да правят собствени видеозаписи за видео подкаст.

Друг акцент в усилията е правилното използване на изкуствения интелект в училище. Това се изучава от пети клас нататък. Учениците се учат да работят правилно с чатботове, без да им се доверяват на сляпо. Важно е младите хора да се научат да ползват тези нови възможности по правилен начин.

Източник: Дойче веле