Десетки ранени при взривовете край хотела на Макрон в Дамаск

Най-малко 18 души, сред които четирима полицаи, са били ранени при два бомбени атентата в центъра на Дамаск, в близост до хотела, в който френският президент Еманюел Макрон е пренощувал, съобщиха сирийските власти. Районът незабавно е бил отцепен от силите за сигурност, а към мястото са се отправили линейки. Според сирийското министерство на вътрешните работи експлозиите са причинени от две самоделни взривни устройства. Първото е било поставено в паркиран край пътя автомобил, а второто - в контейнер за отпадъци. И двете бомби са били разположени в непосредствена близост до хотел "Фор Сийзънс".

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Очевидец е разказал, че е видял трима ранени пътни полицаи да лежат на земята, преди районът да бъде евакуиран и всички подстъпи към него да бъдат затворени.

По време на взривовете Еманюел Макрон не е бил в хотела и се намирал в президентския дворец, където пристигнал за среща със сирийския президент Ахмад аш Шараа. От Елисейският дворец съобщиха, че френският държавен глава е невредим и посещението му в Сирия продължава по план.

French President Macron and Syrian President Ahmad al-Sharaa are together in Damascus.



Both are safe. pic.twitter.com/t5khXWsQ9N — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Макрон, първият лидер на западноевропейска държава, посетил Сирия след падането на режима на Башар Асад през 2024 г., разговаря с Ахмад аш Шараа за възстановяването на страната след войната, необходимостта от национално единство и изграждането на плуралистично общество. В програмата му са включени и срещи с представители на сирийското гражданско общество.

Атентатите са вторият подобен инцидент в сирийската столица за по-малко от седмица. На 2 юли при бомбен атентат в кафене в Дамаск загинаха 10 души.