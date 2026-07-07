Близките й я издирвали: Откриха тялото на 25-годишна македонка в Солун

23-годишна жена беше открита мъртва в апартамент в Неаполи, Солун в понеделник следобед, съобщи македонската медия "Рацин". Информацията сочи, че родителите на момичето, което е родом от Северна Македония, са я търсили безуспешно. След това роднина на младата жена отишъл в апартамента и я намерил мъртва. От съдебномедицинския оглед на тялото и събраните до момента от властите доказателства, не се виждат следи от престъпна дейност.

Скорошни случаи с трупове в Гърция

Припомняме, че през май телата на майка и дъщеря в напреднал стадий на разлагане бяха открити в в апартамент в квартал Зографу в Атина, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на полицията.

Останките са открити в стая, чиято врата е била запечатана със строителни материали, съобщиха властите. Служители на реда отишли ​​в жилището след сигнали от роднини на двете жени. Роднините съобщили в полицията, че не са ги виждали от месеци и се опасявали, че може да са били наранени от член на семейството. Действайки по разпореждане на прокурор, полицията влязла в апартамента и открила запечатаната стая, където били открити телата.

Разследване на обстоятелствата около смъртните случаи продължава. Мъж, който живее в апартамента, е задържан и се разпитва, съобщиха от полицията.

Дни преди това части от тяло бяха открити в гориста местност в Халкидики в Северна Гърция. Останките са открити от работници, извършващи разчистващи операции в гориста местност Гларокавос, извън село Пефкохори. Съобщава се, че частите на тялото са били увити в торби, а на място е открит и куфар. ОЩЕ: Откриха тела на майка и дъщеря в запечатана стая