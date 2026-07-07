Поредна тежка катастрофа на магистрала "Хемус", има загинал и ранени

Тежка катастрофа на магистрала "Хемус". Инцидентът е станал в участъка, където се извършват ремонти, съобщиха от шуменската полиция. Ударили са се бус и лек автомобил. По първоначална информация от полицията има един загинал и ранени. Към мястото на инцидента са насочени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. Причините за катастрофата се изясняват.

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Вече е въведена временна организация на движението от и към Варна в участъка от Шумен до Нови пазар. Автомобилите преминават през път I-2 - стария път за Варна. Движението се регулира от полицията. Препоръчва се внимателно шофиране и да не се създават предпоставки за инциденти.