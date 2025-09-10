Не иска да е много ляв: Ципрас планира нова партия

Бившият гръцки премиер и бивш лидер на лявата СИРИЗА Алексис Ципрас изглежда планира да създаде нова партия, като вече не иска да е много ляв, а да се премести в центъра, става ясно от материал на гръцкото издание Kathimerini, което уточнява, че не е дал никака индикация за нова партия, но ясно е показал, че старата лявоцентристка пламенна организация иска да се премести в центъра.

Припомняме, че Ципрас беше министър-председател на Гърция от 2015 до 2019 г. - едни от най-бурните години на финансовата криза в страната. Ако наистина продължи напред с партията, Ципрас ще се стреми не по-малко от това да бъде прогресивна алтернатива на управляващите консерватори.

Какви са индикациите?

В свое изказване Ципрас спомена двама бивши големи либерали от 19-ти и 20-ти век, Харилаос Трикупис и Елефтериос Венизелос, а проучванията на общественото мнение след Международния панаир в Солун (TIF) ще бъдат от решаващо значение за определяне на сроковете за основаване на нова партия от бившия премиер.

Ципрас, преизбран за депутат през 2023 г., преди да подаде оставка от ръководството след два катастрофални избора, мълчи в парламента, но наскоро говори за „липсата му на активна политика и връзка с избирателите“. Неотдавнашната му засилена активност е доказана и в други форуми, включително в собствения му институт.

Все по-често се говори за това, че Ципрас ще основе новата си партия през 2026 г. и ще се оттегли от депутатския си пост преди това, но близките му сътрудници са категорични, че подобно планиране не съществува.