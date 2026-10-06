"Теория на победата": НАТО с план как да отговори ако Русия нападне (ОБЗОР - ВИДЕО)

Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SACEUR) генерал Алексъс Гринкевич ще представи на 12 октомври в Полша план за противодействие от страна на Алианса в случай на потенциална руска (сухопътна) атака по Източния фланг. Това предаде Bloomberg, като уточнява, че планът-стратегия носи името "Теория на победата".

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За плана не се знае много, но е известно, че представлява концепция, при която се използват традиционни родове войски и голям брой евтини дронове, включително такива, контролирани от изкуствен интелект. Основната идея е при първоначалните действия да се използват колкото се може по-малко хора. Първата задача в плана ще е да бъде спряна руската атака, а след това евентуално да има и отговор, с удари по обекти в Русия, които са част от системата за командване и контрол на руската армия. Отделно, Гринкевич ще обясни при представянето на стратегията как ще взаимодействат конвенционални оръжия с по-нови и изпитани във войната в Украйна системи – ОЩЕ: Естония прехвърля войници и купува оръжия да се брани от Русия. Украйна готви план как да спечели войната

"Теорията за победата на Върховния главнокомандващ на съюзническите сили в Европа е проста - да се запази предимството на НАТО. Предвид нестабилната и сложна глобална среда за сигурност, трябва да създадем условия сега, за да възпираме агресията и, ако е необходимо, да спечелим, ако бъдем атакувани", коментира лаконично полковник Мартин О'Донъл, говорителят на генерал Гринкевич.

Войната в Европа не просто чука на вратата

Германия рискува да бъде въвлечена във въоръжен конфликт с Русия поради това, че руската хибридна война срещу европейските държави се ожесточава. Това заяви Мартин Йегер, ръководител на Федералната разузнавателна служба на Германия.

Според него конфронтацията с Русия е станала по-опасна, като специално той каза, че Германия бива въвлечена в ескалиращ конфликт с Руската федерация. Като пример Йегер посочи опита за атака с дронове в Лайпциг. "Никоя друга държава не представлява такава голяма и всеобхватна заплаха за Германия, каквато е Русия", специално подчерта Йегер. Засега германското разузнаване не вижда признаци, че Русия подготвя мащабна атака срещу НАТО. Йегер обаче не изключи ограничени руски операции, включително в балтийските държави и под фалшив флаг. И заяви: "Руското ръководство иска да гарантира в бъдеще, че в Берлин и нито една европейска столица няма да се вземат решения, които Москва счита за враждебни", предупреди той. Йегер уточни, че руската хибридна война не може да бъде охарактеризирана с познатите сега конвенционални военни или юридически категории. "Не сме в състояние на отбрана, но сме под атака" - знакови негови думи:

Germany could end up at war with Russia: intelligence chief warns of threat Berlin risks being drawn into an armed conflict with Moscow due to the intensification of Russia’s “shadow war” against European countries. This was stated by Martin Jäger, head of Germany’s Federal Intelligence Service. According to him, the confrontation with Russia has become more dangerous. As an example, Jäger cited an attempted drone attack in Leipzig. For now, German intelligence sees no signs of Russia preparing a large-scale attack on NATO. However, Jäger did not rule out limited operations, including in the Baltic states and under a false flag. — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026

По отношение на перспективата за пълномащабна война между Русия и НАТО в Европа: Само една нова мотострелкова дивизия е прибавена към състава на руската армия, биеща се в Украйна, през 10-те месеца на 2026 година – 84-та, която е в състава на Трета общовойскова руска армия, а тя води военните действия в Славянското направление. Новата дивизия носи името „Свети Георги Победоносец“, но тя не е създадена от нулата, а чрез реорганизация, в основата на която стои т.нар. „народно опълчение“ в Луганск. Това не отговаря изобщо на предварителните планове, които предвиждаха в периода 2026-2030 година да бъдат сформирани 9 мотострелкови дивизии, 2 артилерийски дивизии, 1 десантно-щурмова дивизия и 1 дивизия към военноморските сили, коментира Константин Машовец, известен украински военен анализатор и о.з. полковник, служил в украинския генщаб. По думите му, дивизията всъщност не отговаря на класическата формулировка за дивизия във военното дело – защото е сформирана от вече понесли сериозни загуби части. Дивизията в по-голямата си част всъщност е щурмова пехота – защото руснаците се нуждаят от пушечно месо при боевете за крепостния пояс в Донбас (Славянск-Краматорск), според Машовец.

И европейският външен министър Кая Калас директно каза, че „Кремъл поставя в риск живота на хората в цяла Европа“ - защото Русия ескалира прокациите, саботажите и нарушенията на въздушното пространство. Конкретен пример – случващото се в Молдова – ОЩЕ: Шрапнели надупчиха автобус на границата на Молдова и Украйна. Русия ще се пази от дронове с балони (ВИДЕО)

Kallas accuses Russia of hybrid attacks across Europe The EU’s top diplomat said Europe has seen a sharp rise in sabotage, provocations and airspace violations in recent weeks, which she says are linked to Russia. Over the weekend, Russian missiles and drones once again violated Moldova’s airspace. “This is completely unacceptable,” Kallas told reporters in Brussels. Experts say such actions may be intended to intimidate Europe and pressure it into reducing support for Ukraine. There may also be another objective: testing how far Moscow can go. A month ago, Estonian Defense Minister Hanno Pevkur said Russia was repeatedly probing the threshold for invoking NATO’s Article 5, trying to determine where that “thin red line” lies. — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026

На този фон, американският държавен секретар Марко Рубио засега изключи вариант посолството на САЩ в Киев да бъде евакуирано – чрез говорителя на Кремъл Дмитрий Песков Русия предупреди западните дипломатически мисии да напуснат украинската столица, защото я бомбардира. "Те го правят от месеци (бел. ред. - руснаците). Ще направим оценка дали за нашите дипломати е безопасно да са там (в Киев) или не. Но от месеци те (руснаците) предупреждават дипломатите да напуснат (Киев). Не мисля, че е изненада за някого, че Киев е атакуван. Всеки ден правим оценка на сигурността за всяка американска дипломатическа мисия по света", коментира Рубио:

US Secretary of State Marco Rubio dismissed Russia’s warning for foreign diplomats to leave Kyiv as nothing new, saying Moscow has been issuing such warnings for months. Rubio said the US has an embassy in Kyiv and will determine for itself whether it is safe for personnel to remain there. He added that Washington assesses the security of its diplomatic missions daily and will change its posture if it identifies a threat requiring action. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2026

През това време началникът на Рубио, американският президент Доналд Тръмп, не спира да повтаря пред най-фанатичните си привърженици как за високите цени на горивата в САЩ са виновни украинските далекобойни удари по руски рафинерии. В средите на Републиканската партия обаче се коментира, че Тръмп ходи на предизборни събития само пред най-твърдия електорат на партията и растат опасенията, че това ще доведе до катастрофална загуба на изборите за Камарата на представителите и Сената в Конгреса на САЩ, които предстоят в началото на ноевмри:

Trump: Russia is losing a lot of refineries because of Ukraine. That has to do with a lot of the diesel. https://t.co/NhKwSgKaks — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Русия или Украйна – кой кого?

Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) предупреди, че Русия е модифицирала далекобойните си дронове "Геран-4" специално за удари по мостове и електропроводи. Дроновете имат по-прецизна навигация, която им помага да предоляват системите за електронна борба, както и нова бойна глава, предназначена да унищожава мостови конструкции и високоволтови далекопроводни кули. Само че Украйна вече има някои отговори – и добрата новина е, че популярни украински мониторингови канали обобщиха, че през вчерашния 5 октомври само 4 руски далекобойни дрона с реактивни двигатели са стигнали до целите си в Киев и Киевска област, а са били изстреляни над 30 такива дрона. Но украинският министър на селското стопанство Тарас Висоцки коментира, че заради руските удари с дронове резервите от локомотиви на Украйна намаляват – от февруари, 2022 година, до средата на септември, 2026 година, руснаците са уцелили над 500 локомотива - ОЩЕ: Украйна за първи път свали руски реактивни дронове с роботизирани кули

Знакови думи и на Наталия Латошка, ръководител на популярна руска благотворителна организация, която се оплака как възможностите на организацията ѝ да помага в Русия се свиват, защото няма дори одеяла, възглавници, завивки, пелени. "Болниците очакват помощ от нас", каза тя. Думите ѝ идват на фона на думи на руския диктатор Владимир Путин, който уверено каза при честването на Деня на учителя, че "вашите възпитаници" доказали куража си и благородството си в "специалната военна операция":

The legendary “Shoigu! Gerasimov! Where is the ammunition?” has finally received a sequel: “Shoigu! Gerasimov! Where are the diapers?” Natalia Lastochka, head of the charity Lastochki Dobra, says humanitarian aid is running low and openly wonders where all the supplies are disappearing to. Among the requests are ordinary civilian clothes — not Soviet-era leftovers, but normal clothes — underwear, trousers and diapers. — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026

🎓 Putin says Russia is “proud” of participants in the war against Ukraine — and wants them involved in schools Speaking on Teachers’ Day, Putin said participants in the war are becoming mentors for schoolchildren and teenagers, and are also working in education and “patriotic upbringing.” He said Russia was “rightfully proud” of them for their “valor, courage and bravery” in carrying out combat missions. Putin also spoke about preparing former servicemen for civilian careers through the “Time of Heroes” program. Those moving into politics and public administration are to receive separate training. In other words, the war is not staying on the battlefield — its participants are now being integrated into the system shaping the next generation. — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 5 октомври е имало 184 бойни сблъсъка спрямо 177 на 4 октомври. Руснаците са хвърлили 270 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 25 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2507 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 170 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9811 FPV дрона, което е с около 230 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

23 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб през изминалите 24 часа в Покровското направление. Още 18 са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Отново прави впечатление, че в направлението към Славянск е имало само 1 руска пехотна атака – като цяло, извън Покровското направление и Константиновка интензивността на боевете е чувствително по-малка. А в Харковска област, при Вовчанск (Южнослобожанското направление) е имало украински успехи на площ от 10 квадратни километра:

⚡️Бригада ДПСУ «Форпост» повернула понад 10 квадратних кілометрів у своїй смузі оборони https://t.co/HRa1jiKX0m — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) October 3, 2026

Специално за Покровското направление и Добропиля, където сега е насочен основният руски фокус, защото това е най-западната точка от първата линия на отбрана на агломерацията Славянск-Краматорск, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) пише, че официални лица на руската окупационна власт в Украйна правят порязващо лъжливи изказвания за руски напредък. Посочен е Денис Пушилин, който се води „губернатор“ на Донецка област от руската страна. Той твърди, че източно от Добропиля били превзети няколко села и подготвен плацдарм за атака на града. ISW категорично заявява – няма никакви геолокализирани кадри, които да показват такова нещо. Най-близката руска позиция до Добропиля е на 7 километра източно от населеното място, добавят от мозъчния тръст. Има опити на руски войници да влязат в Дружковка и Олексиево-Дружковка, съответно има и боеве, но няма укрепени руски позиции там. Най-близката укрепена руска позиция до Дружковка е на 13 километра, а до Олексиево-Дружковка – на 5 километра, казват от института.

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Operators of Ukraine’s 20th Separate Unmanned Systems Brigade “K-2” targeted Russian troops attempting to flee during Operation Vivaldi. The 3rd Army Corps released footage showing drone strikes on personnel as they ran from their positions. #Ukraine https://t.co/4LECLMJZr4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2026

137 далекобойни дрона е изстреляла Руската федерация по цели в Украйна тази нощ, като 49 от тях са с реактивни двигатели. 114 са били свалени, а на 17 места е имало удари от преминали през украинската ПВО далекобойни руски системи, съобщават украинските ВВС - ОЩЕ: Украйна отговори: Най-голямата петролна база в Москва е в пламъци (ВИДЕО)