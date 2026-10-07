Алис Вайдел: Мерц превръща Германия в мишена за Русия (ВИДЕО)

„Фридрих Мерц превръща Германия в мишена за Русия. Това трябва да спре незабавно“. Това обяви лидерът на партия „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел.
German AfD Leader Alice Weidel: Friedrich Merz is turning Germany into a target for Russia. That must stop immediately. https://t.co/NSKFtlwhzU— Clash Report (@clashreport) October 6, 2026
Тя продължи с критиките към германския канцлер. „Мерц дава пресконференция в Киев след като слиза от влака и обещава на украинския президент още милиарди от парите на немските данъкоплатци. Само Германия вече е вложила 100 милиарда евро в Украйна. Не може да го опишеш по друг начин. Все още не сме получили никакъв отчет как са използвани тези милиарди помощ, а сега просто са обещали още милиарди, докато собствената ни страна няма пари навсякъде“, заяви Вайдел.
German AfD Leader Alice Weidel on Ukraine: The German Chancellor gives a press conference in Kyiv after getting off the train and promises the Ukrainian president billions more in German taxpayers’ money. Germany alone has already sunk €100 billion into Ukraine. You cannot really put it any other way. We have not received any report at all so far on how these billions in aid were used, and now they have simply promised billions more while our own country is lacking money everywhere.— Clash Report (@clashreport) October 6, 2026
Тя призова Мерц да съдейства за слагане на край на войната. „Моля, седнете на масата с украинците, с руснаците и с американците, за да сложите край на воюването в Украйна. Войната в Украйна, незаконно започната от Русия — винаги го казваме и това, трябва да бъде приключена възможно най-бързо чрез преговаряно решение. Тази война се е превърнала в риск за сигурността, преди всичко за европейците и най-вече за Федералната република Германия“, заяви Вайдел.
German AfD Leader Alice Weidel on Ukraine: Please sit down at the table with the Ukrainians, with the Russians and with the Americans in order to end the fighting in Ukraine. The war in Ukraine, unlawfully begun by Russia — we always say that as well — must be ended as quickly as possible through a negotiated solution. This war has become a security risk, above all for Europeans and first and foremost for the Federal Republic of Germany.— Clash Report (@clashreport) October 6, 2026
„Русия и Украйна унищожават взаимно рафинериите си, а това се отразява в нашите цени на дизела. И тук трябваше да послушат Доналд Тръмп. Преди седмици той вече каза: моля, спрете унищожението на критичната енергийна инфраструктура, защото в крайна сметка страдат населението – и преди всичко, в началото, украинското население, което в мнозинството си също не иска тази война“, каза още лидерът на „Алтернатива за Германия“.
German AfD Leader Alice Weidel on Ukraine: Russia and Ukraine are destroying each other’s refineries, and that is visible in our diesel prices. Here too, they should have listened to Donald Trump. Weeks ago, he already said: please stop the destruction of critical energy infrastructure, because ultimately it is the populations who suffer — and above all, initially, the Ukrainian population, which in its majority does not want this war either.— Clash Report (@clashreport) October 6, 2026