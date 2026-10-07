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Алис Вайдел: Мерц превръща Германия в мишена за Русия (ВИДЕО)

07 октомври 2026, 1:25 часа 634 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Алис Вайдел: Мерц превръща Германия в мишена за Русия (ВИДЕО)

„Фридрих Мерц превръща Германия в мишена за Русия. Това трябва да спре незабавно“. Това обяви лидерът на партия „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел.

Тя продължи с критиките към германския канцлер. „Мерц дава пресконференция в Киев след като слиза от влака и обещава на украинския президент още милиарди от парите на немските данъкоплатци. Само Германия вече е вложила 100 милиарда евро в Украйна. Не може да го опишеш по друг начин. Все още не сме получили никакъв отчет как са използвани тези милиарди помощ, а сега просто са обещали още милиарди, докато собствената ни страна няма пари навсякъде“, заяви Вайдел.

Тя призова Мерц да съдейства за слагане на край на войната. „Моля, седнете на масата с украинците, с руснаците и с американците, за да сложите край на воюването в Украйна. Войната в Украйна, незаконно започната от Русия — винаги го казваме и това, трябва да бъде приключена възможно най-бързо чрез преговаряно решение. Тази война се е превърнала в риск за сигурността, преди всичко за европейците и най-вече за Федералната република Германия“, заяви Вайдел.

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„Русия и Украйна унищожават взаимно рафинериите си, а това се отразява в нашите цени на дизела. И тук трябваше да послушат Доналд Тръмп. Преди седмици той вече каза: моля, спрете унищожението на критичната енергийна инфраструктура, защото в крайна сметка страдат населението – и преди всичко, в началото, украинското население, което в мнозинството си също не иска тази война“, каза още лидерът на „Алтернатива за Германия“.

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Русия Алтернатива за Германия Фридрих Мерц война Украйна Алис Вайдел
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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