Неофициално НАТО каза дали ще се разширява. Идея: Ядрено оръжие за Украйна, за да се защити (ОБЗОР - ВИДЕО)

В рамките на НАТО няма обсъждане на искането на Русия за писмени гаранции, че Северноатлантическият алианс няма повече да се разширява на изток. Това твърдят няколко източника пред Радио Свободна Европа. Темата не е повдигана на нито една от скорошните или по-стари официални срещи. Един от източниците казва следното: писменият ангажимент за неразширяване "не е нещо, което те (руснаците – бел.ред.) могат лесно да получат", тъй като правото на суверениите държави свободно да определят към кой съюз да се присъединят е залегнало в редица международни договори.

Припомняме, че още през 2019 година украинският парламент (Върховната рада) закрепи в украинската конституция пътя на Украйна към членство в НАТО и ЕС. Но този въпрос – за членство на Украйна в НАТО, не се повдига сериозно дори в рамките на т.нар. коалиция на желаещите, водена от Франция и Великобритания. Коалицията е на европейските държави, които вече мислят и подготвят планове как да подкрепят Украйна, ако американският президент Доналд Тръмп окончателно ѝ обърне гръб, пише британското издание The Telegraph. В Европа вече има реално притеснение, че САЩ ще прекратят ангажираността си с Украйна, като тревогата е била много сила на последната засега среща на коалицията в Хага. Именно там основна тема е било какво точно да прави Европа в дългосрочен план за Украйна без да разчита на САЩ.

"Говорим, че защитата на Украйна е защита на Европа, но тя е защита на цялата наша общност. Трябва да спрем Русия. Ако не го направим, ще признаем, че да вземаш със сила суверенна земя на своя съсед е нещо нормално. Ако не защитим закона, валидираме агресията", заяви европейският външен министър Кая Калас:

🛑🇪🇺If we don’t stop Russia — we confirm that force rules the world



Kaja Kallas issued a blunt warning to Europe: the war has been going on for over three years, and defending Ukraine isn’t just about solidarity — it’s about сommon security.



“If we don’t, all we do is validate… pic.twitter.com/iynmjxqKIq — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2025

Думи, не действия

И на този фон, на Черноморския форум за сигурност, провел се в Одеса, британският полковник Ричард Кемп заяви, че извън американска подкрепа най-силната гаранция за сигурност на Украйна е чуждестранен военен контингент. Ако САЩ не са там, тогава Великобритания изглежда най-добрият водач – "но не вярвам Великобритания и която и да е европейска държава скоро да пратят войници в Украйна, те се страхуват от Путин и нямат достатъчно ресурси, за да прарят хиляди военни", каза Кемп. И напомни, че британското говорене официално е как Обединеното кралство не е готово да води война поне до 2027 година, а това се отнася и до която и да е европейска сила. Затова Кемп предложи Великобритания да помогне на Украйна да се сдобие с ядрено оръжие. Той напомни, че Великобритания е сред подписалите гаранти на Меморандума от Будапеща (с него Украйна предава на Русия ядреното си оръжие, в замяна Русия, САЩ и Великобритания гарантират суверенитета ѝ, с Крим и Донбас в границите ѝ) и че гаранциите по този меморандум са провалени:

The UK and other European countries have no plans to deploy troops to Ukraine anytime soon — British Army Colonel Richard Kemp pic.twitter.com/5ffew8byAi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2025

"Няма излизане и оттегляне от това за САЩ", заяви на същия форум бившият американски държавен секретар Майк Помпео, който беше на поста в първия мандат на Доналд Тръмп. Той открито заяви, че съжалява, че не е направено повече през 2014 година (когато Русия анексира Крим) и през 2022 година (когато Путин отприщи пълномащабната война срещу Украйна). "На дипломатическата маса няма чук", продължи Помпео и добави, че "когато Путин за малко свали оръжие, не можем да се върнем към руския газ. Не можем да се върнем към живота какъвто беше", защото Русия ще продължи – ако не в Украйна, то някъде другаде, защо не и на северния фланг на НАТО:

Mike Pompeo: The U.S. did too little to stop Russia in 2014



Former U.S. Secretary of State warned that even a ceasefire from Moscow could just be a breather before the next attack.



He criticized past American inaction in 2014 and stressed that walking away from Ukraine now… pic.twitter.com/QqsvD3VLCe — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2025

Русия не се спира

Руската реторика в смисъл Украйна да капитулира не спира. Председателят на военната комисия на Думата (долната камара на руския парламент) Андрей Картаполов заяви следното: "От началото казваме, че всеки ден в който дипломатическото решение на войната се отдалечава, влошава условията за Украйна. И това ще продължи, докато истеричният режим на Зеленски се държи като напикано бебе. Ще останат и без Запорожие, и без Днепропетровск (Днипро), без Суми, без Харков, без Одеса и без Николаев":

The head of the Russian State Duma Defense Committee, Kartapolov, stated that if Ukraine does not accept Russia’s terms, it will be left without Sumy, Kharkiv, Odesa, and other cities. pic.twitter.com/avE1hhJ0la — WarTranslated (@wartranslated) May 31, 2025

Руският представител в ООН Василий Небензя говори в подобен дух: "Докато Киев се опитва да продължи войната и провокира Русия с удари по жилищна инфраструктура на наша територия, ще продължим нашата специална военна операция и ще унищожаваме обекти, свързани с военните възможности на Киев. Никакви нови антируски санкции и доставки на оръжие за Украйна и други враждебни към Русия стъпки няма да предотвратят неизбежното военно поражение на режима на Зеленски" - Още: Архитектите на тежки санкции на САЩ срещу Русия обещаха действия, в Кремъл празнуват за НАТО (ОБЗОР-ВИДЕО)

"No new sanctions, arms supplies to Ukraine, or any other hostile actions against Russia will be able to prevent the inevitable military defeat of the 'Zelensky regime'." - Nebenzya. pic.twitter.com/HPg0f8xzXt — WarTranslated (@wartranslated) May 31, 2025

"Досега няма никаква ясна информация какво ще донесат руснаците в Истанбул. Нямаме техен меморандум за мирен договор. Турция го няма, САЩ го няма – нито някой от нашите партньори. До момента това изобщо не изглежда сериозно", коментира украинският президент Володимир Зеленски предстоящата втора среща от мирния процес в Истанбул на 2 юни. Дали обаче тя изобщо ще се състои предвид двете влакови катастрофи в Русия и моменталните спекулации в най-популярните руски канали в Телеграм как първата, в Брянска област, е атентат – предстои да видим. В Украйна също моментално заговориха за саботажи, но на руските служби, за да се изостри войната, а не да се търси мир – Още: Два инцидента със срутен мост и обърнат влак за една нощ в Русия (ВИДЕО, СНИМКИ)

На този фон, Владимир Путин подписа указ, който позволява на руското правителство да отнема правата на акционерите на предприятия за отбранителна промишленост, в случай че предприятието не изпълни държавните поръчки за отбрана по време на военно положение. Указът позволява на руското министерство на промишлеността и търговията да назначи управляващо дружество, което да действа като единствен изпълнителен орган на предприятието, за да изпълни договорните задължения към руското правителство. Указът се прилага за граждански авиационни и корабостроителни компании, компании за военно развитие и производство и държавни подизпълнители. Най-вероятно това е подготовка Русия да въведе пълно военно положение, което ясно контрастрира с мижавите руски приказки за мир в Украйна, гласи оценката на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

По-сериозно намаление на интензивността на бойните действия на дневна база има съгласно официалните украински данни. Общо на 31 май е имало 166 бойни сблъсъка, с 25 по-малко спрямо 30 май. Руснаците са хвърлили 169 управляеми авиационни бомби (КАБ) или с 14 повече на дневна база. От тях 34 КАБ са хвърлени в Курска област – там, където уж руската армия победи окончателно около Великден. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 6100 изстреляни снаряда т.е. около 100 повече на дневна база. Руската армия е използвала и над 3050 FPV дрона-камикадзе т.е. около 650 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Без изненада най-голяма е руската военна активност в Покровското направление – 51 отбити руски пехотни атаки там. Още 12 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление – украинският генщаб не посочва района на село Константинопол като място на боеве, което може да значи, че там руснаците са успели най-сетне да се укрепят по-добре, в следващите дни вероятно ще се изясни. Цели 35 руски пехотни атаки е имало в Курска област, а в Лиманското направление са 18. По 10 са станали в Торецкото направление и Купянското направление. Снощи главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски посочи, че се увеличава руската военна активност и в Запорожка област – по данните на украинския генщаб там повече атаки има в Ореховското направление, 9 на 31 май.

🇺🇦 A Ukrainian Su-27 strikes Russian assault group positions near the village of Bahatyr with two GBU-62 bombs. pic.twitter.com/fkgsuqchR0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2025

Destruction of a Russian D-30 howitzer and its crew in the Zaporizhzia direction. pic.twitter.com/P7WGiZZRWy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2025

Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", обръща отново внимание на руското настъпление североизточно от Торецк и югозападно от Константиновка, при Русин Яр, Попин Яр и Полтавка. Оценката му е, че това е ход, който може да създаде големи проблеми на украинската армия в отбраната на Торецк и на Константиновка. "Ако врагът успее да разшири това предмостие, най-важният въпрос няма да бъде как да защитим градовете, а как успешно да се измъкнем от тези джобове", пише "Офицер+" (КАРТА). Но ISW публикува данни, че украинците имат напредък западно от Попив Яр - геолокализирани видеокадри на обстрел по украинско военно превозно средство:

За Сумска област "Офицер+" посочва, че боевете са в района на тамошното пригранично село Константиновка и че руснаците опитват да спрат украинската логистика с голямо количество FPV дронове. Каналът казва и друго – трябва да се променят отбранителните съоръжения, които в Сумска област например бяха адекватни за ситуацията отпреди година, сега вече не е така. Никакви видими над земята бункери, най-ефективни са противотанковите окопи с бодливи мрежи и насипи пред тях, които да бъдат защитавани с FPV дронове. А командните постове и военни позиции трябва да бъдат под земята, внимателно замаскирани.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че руски предни позиции вече имало на 20 километра от град Суми т.е. 7 километра напредък за 2 дни, но не дава доказателства за това под формата на геолокализирани кадри. Руското военно министерство съобщи, че в Сумска област е превзето още едно гранично селце, Володахи. Преждевременно е да се говори за превземане на Купянск, в Харковска област, атаките ни са от север, добавя "Два майора", който отчита и руски напредък на границата между Белгородска и Харковска област, срещу Валуйки - има руски твърдения, че по-голямата част от Вовчанск е в руски ръце, но според ISW на база геолокализирани видеокадри руската армия държи само 20% от сринатия от година и 20 дни сражения град. Каналът се радва, че бавно, но сигурно фронтът в Донецка област върви към Константиновка.

"Руснаците имат наистина цялостен подход: от удари на КАБ по инфраструктура като мостове и прелези (Лиманско и Запорожско направление) до поставяне под огневи контрол на логистични маршрути с помощта на FPV дронове. По този начин сега врагът използва активно нашата тактика за 2022 г., адаптирана към днешния ден, и е също толкова успешен, колкото и ние някога. Тъжно е, но врагът превъзхожда не само числено, но и технологично. Трябва да се съобразяваме с това и да коригираме грешките си", добавя украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов, който обръща внимание и, че руското командване е изтеглило извън обсега на HIMARS големи цели като оръжейни складове и депа за гориво. В сводката за 30 май руското военно министерство обяви, че с две балистични ракети "Искандер-М" в Суми са ударени две ракетни системи за залпов огън HIMARS, без каквито и да е кадри за доказателство.

