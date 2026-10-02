Чума в Русия: Има смъртен случай и извънредни мерки

Руски информационни източници разпространяват новини за млада рускиня, която е починала от чума в Иркутска област. Шелеховската районна болница в Иркутска област е поставена под карантина след смъртта ѝ. Пациентката, 27 или 28-годишната Дария Ш., служителка на Института за борба с чумата в Иркутск (лаборантка), е починала - това казва един от мрежата прокремълски телеграм канали "112", а друг - Mash, също пише за случилото се. Mash твърди, че малко преди заболяването си жената се е завърнала от командировка в Бурятия, където преди това е било съобщено за огнище на чума на границата с Монголия. Само че ръководителят на Бурятия Алексей Циденов написа в руския месинджър MAX, че това не е вярно - Дария не е била в командировка, там няма огнище на чума, било потвърдено от Pocпoтpeбнaдзop.

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По информация на "112", Дария е писала изследователска работа на тема "Изследване на чувствителността на Yersinia pestis от природни огнища на чума в Сибир към антибактериални лекарства". Като представител на Иркутския институт за борба с чумата, тя е участвала в конференции – през март в Годишния всеруски конгрес по инфекциозни болести, а през август в международните учения на екипи за бързо реагиране при санитарно-епидемиологични извънредни ситуации. Спекулира се дали не е счупила по невнимание епруветка с патогени на белодробна чума, което да е довело до заразата. На 29 септември тя е хоспитализирана в областна болница със съмнение за чума, два дни по-късно е починала.

Лекари "и други агенции" са идентифицирали повече от 200 души, с които Дария е била в контакт. Според Ren TV 189 души са хоспитализирани за наблюдение: 114 са в една болница, 63 в друга и 12 в Института за борба с чумата. Според медийни твърдения, медицинският персонал е заключен вътре за седмица.

На сутринта на 2 октомври Анна Попова, главен държавен санитарен лекар на Руската федерация и ръководител на Роспотребнадзор, пристигна в Иркутск. Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев обяви извънредно заседание на санитарната и противоепидемична комисия с нейно участие. Той посочи причината за заседанието като "подозрителен случай на заразяване с особено опасна инфекция на жител на региона". Роспотребнадзор, заяви той, е организирал и прилага пълен набор от противоепидемични мерки.

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