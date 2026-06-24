Няма бензин в Русия: 15 региона с купони, вицепремиерът успокоява Путин

Най-малко 15 руски региона наложиха ограничения върху продажбите на горива на 23 юни заради недостига на бензин и дизел. Ограниченията засегнаха дори Ханти-Мансийския автономен окръг в Урал, който е основният петролодобивен регион на Русия и произвежда приблизително 40% от целия руски петрол. Бензиностанциите на "Газпромнефт" и "Лукойл" там вече продават само до 40 литра бензин и 80 литра дизел на човек.

Ограничения и забрани за зареждане с гориво в туби са въведени и в Белгородска, Брянска, Курска, Тюменска, Новосибирска, Саратовска, Пензенска, Омска, Воронежска и Мурманска области, както и в Красноярския край, съобщи Радио Свобода. Регионалните власти официално продължават да обясняват тези мерки с "предотвратяване на изкуствен недостиг" и "прекомерно търсене".

В Иркутска област са наложени ограничения на някои бензиностанции, а някои са затворени изцяло. Регионалният губернатор Игор Кобзев първоначално призна в своя Telegram канал, че недостигът се дължи на украинските удари с дронове по руските петролни рафинерии, но по-късно редактира публикацията и премахна тази част.

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Във Владимирска област жителите са призовани да намалят шофирането си, а в Северна Осетия им е наредено да създадат авариен резерв от гориво. Междувременно, на правителствена среща с Владимир Путин, руският вицепремиер Александър Новак определи ситуацията с горивото като "трудна, но управляема", а ограниченията за продажба на гориво като "периодични, разбираеми логистични проблеми".

В анексирания Крим продажбите на бензин за частни превозни средства са преустановени.

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