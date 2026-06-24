Туск със запомнящи се думи по темата с национализма в Украйна (ВИДЕО)

"От разговори с обикновени хора знам, че антиукраинските настроения са намерили много ясен отзвук. Знам какви са настроенията и много често разбирам оправданото раздразнение на хората. Има инциденти и нагласи, които могат да оправдаят този вид напрежение и тези видове чувства". Това заяви полският премиер Доналд Туск и в светлината на скандала между Полша и Украйна относно "украинския национализъм", Степан Бандера и Волинското клане. Той тръгна след действие на полския президент Карол Навроцки още в края на месец май, припомнете си ОЩЕ: Скандал Полша- Украйна: Варшава предприема невиждан ход срещу Зеленски

Туск говори преди редовното заседание на полското правителство.

"По никакъв начин няма да допринеса за подхранването на това напрежение. Независимо дали това е популярно или не, ще кажа честно - това не ме интересува в този момент. Убеден съм, че дългосрочният интерес на Полша е да изгради възможно най-добрите отношения с Украйна, основани на визия за бъдещето, а не на травма от миналото. Въпреки че тази травма е напълно оправдана, особено от полска гледна точка.

Следователно, няма да участвам в никакви действия, които увеличават това напрежение", каза Туск.

Polish PM Tusk on Ukraine:



I know from conversations with ordinary people that anti-Ukrainian sentiments have found a very clear resonance.



I know what the mood is, and I very often understand people's justified irritation. There are incidents and attitudes that can justify… pic.twitter.com/MJudV5Nabq — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026

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