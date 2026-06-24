Срив в радиосистемата блокира железопътния транспорт в Германия

Прекъсване в комуникационната система в цяла Германия доведе до спиране на движението по влаковете по цялата мрежа на „Дойче Бан“. Всички влакове на дълги разстояния и регионални влакове бяха спрени от съображения за безопасност, което доведе до големи закъснения и отменени влакове. Държавният железопътен оператор съобщи, че е установил причината за прекъсването и че служителите му работят по отстраняването на проблема.

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Движението днес постепенно се възобновява, но от компанията предупредиха, че е вероятно и тази сутрин да има значителни закъснения и отменени влакове.

Смущенията са засегнали цифровата радиосистема, използвана за железопътни операции и комуникации в цялата мрежа на „Дойче Бан“.

„Все още не сме установили причината за прекъсването“, заяви главният изпълнителен директор на компанията Евелин Пала пред германския вестник „Билд“.

Частните железопътни оператори също бяха засегнати. Компанията „Метроном“, която обслужва регионални пътнически превози в Северна Германия, съобщи, че всичките ѝ влакове са били засегнати.

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Местните оператори в няколко германски града съобщиха за прекъсване на услугите или закъснения, докато други системи за градски транспорт, включително метрото в Хамбург, продължиха да функционират нормално.

A nationwide Deutsche Bahn radio system failure brought train traffic across Germany to a halt on Tuesday night.



All long-distance and regional trains were stopped for safety reasons, causing major delays and cancellations.



The cause is still unknown, and technicians are… pic.twitter.com/ip7dRYeLDQ — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026