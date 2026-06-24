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Срив в радиосистемата блокира железопътния транспорт в Германия

24 юни 2026, 7:20 часа 404 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Срив в радиосистемата блокира железопътния транспорт в Германия

Прекъсване в комуникационната система в цяла Германия доведе до спиране на движението по влаковете по цялата мрежа на „Дойче Бан“. Всички влакове на дълги разстояния и регионални влакове бяха спрени от съображения за безопасност, което доведе до големи закъснения и отменени влакове. Държавният железопътен оператор съобщи, че е установил причината за прекъсването и че служителите му работят по отстраняването на проблема.

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Движението днес постепенно се възобновява, но от компанията предупредиха, че е вероятно и тази сутрин да има значителни закъснения и отменени влакове.

Смущенията са засегнали цифровата радиосистема, използвана за железопътни операции и комуникации в цялата мрежа на „Дойче Бан“.

„Все още не сме установили причината за прекъсването“, заяви главният изпълнителен директор на компанията Евелин Пала пред германския вестник „Билд“.

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Частните железопътни оператори също бяха засегнати. Компанията „Метроном“, която обслужва регионални пътнически превози в Северна Германия, съобщи, че всичките ѝ влакове са били засегнати.

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Местните оператори в няколко германски града съобщиха за прекъсване на услугите или закъснения, докато други системи за градски транспорт, включително метрото в Хамбург, продължиха да функционират нормално.

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Влакове Дойче бан радиосигнали железопътен транспорт
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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