Край на тайните за доносници и агенти: Унгария внася законопроекта за разсекретяване на досиетата

Унгарското правителство внесе в парламента законопроект, който предвижда разсекретяване на досиетата, свързани с апарата на службите от комунистическия период, съобщи премиерът Петер Мадяр. "Обещахме го и ще го изпълним. С това ще изплатим дълг към обществото, който се натрупваше в продължение на десетилетия", заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи.

Обещанието е част от по-широка реформа, която новото правителство на Унгария обеща още по време на изборната си кампания през пролетта. Още през април неговият бъдещ началник на кабинета Балинт Руф заяви, че отварянето на архивите на комунистическите тайни служби ще бъде "приоритет номер едно" за новата власт.

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Става въпрос за архивите на комунистическите служби за сигурност, които са действали по време на режима преди 1989 г. Те включват документи за агентурната мрежа, информаторите и сътрудниците на службите, наблюдението на граждани, интелектуалци, духовници и опозиционери, дейността на политическата полиция и контраразузнаването.

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