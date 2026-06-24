Ефектът на Мъри Стоилов: Българският специалист донесе исторически милиони на Гьозтепе

Сезонът в турската Суперлига не донесе желаните резултати на привържениците на Гьозтепе, но от финансова гледна точка никога не е било по-добре, анализират от Göztepeliler.Com. Гьозтепе завърши на 6-о място в Суперлигата и пропусна за две точки участието в европейските турнири. След приключване на сезона турската Суперлига обяви финансовите баланси и отборът на Мъри Стоилов може да се похвали с исторически доход от над 30 милиона евро, които ще влязат в хазната на клуба. В тази сметка влизат както приходите от ТВ права и билети, така и от продажба на футболисти.

Клубната хазна се пълни рекордно, а феновете в социалните мрежи недоволстват

Сайтът прави преглед и на публикации в социалните мрежи, свързани с Гьозтепе, където се вижда засилено напрежение сред част от привържениците заради възможни нови изходящи трансфери през лятото. Още преди продажбата на вратаря Матеуш Лис в Лех Познан за около 2 милиона евро, при която той ще има шанс да играе в Шампионската лига, в клуба вече бяха настъпили редица промени. От състава си тръгна централният защитник Елитон Джордж, Филип Кръстев приключи периода си под наем, а от отбора се разделиха още Угур Каан Йълдъз и Екрем Кълъчарслан.

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Паралелно с това ръководството обмисля и нови продажби. Сред спряганите имена са нападателят Жуан, нигериецът Антъни Денис и универсалният Арда Окан Куртулан. Допълнително Джеферсон е пред трансфер под наем за шест месеца в сръбския Партизан, след като в атаката вече е привлечен бразилецът Андре Енрике от Гремио с договор 4+1 години. Клубът е постигнал и принципно споразумение за привличането на Ноа Сонко Сундберг от Арис, който трябва да подсили защитата след напускането на Елитон. Сделката все още не е официално обявена, но се очаква да бъде финализирана в близките дни.

„Няма да се правят панически трансфери, скаутската мрежа на компанията „Спортс Репъблик“ работи активно и ще имаме нови попълнения. Също така имаме доверие, че нашият старши треньор Станимир Стоилов отново ще изгради боеспособен, а защо не и по-силен отбор?“, се казва в отговор на клуба до медията.

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