Двойни стандарти на ФИФА: Спестиха червен картон на звезда на Англия, след като наруши новото правило

Една от звездите в състава на Томас Тухел - Джуд Белингам, избегна червен картон при равенството на Англия с Гана, въпреки че изглеждаше, че е нарушил новото правило на ФИФА. Халфът преживя разочароваща вечер, след като "трите лъва" завършиха 0:0 във втория си мач от груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Белингам се оказа в центъра на конфликтна ситуация, когато влезе в сблъсък с членове на треньорския щаб на Гана. Морган Роджърс трябваше да удържи съотборника си, докато той разменяше остри думи с треньора на противника Карлош Кейрош.

Белингам избегна червен картон срещу Гана

Въпреки това, именно взаимодействието с нападателя на Гана Джордан Аю е това, което можеше да постави Белингам в неприятно положение пред съдиите. 22-годишният играч си покри устата, докато говореше с тарана на Лестър Сити. Съгласно новите правила, въведени от ФИФА за Мондиал 2026, Белингам рискуваше червен картон за този жест. Сега съдиите имат право да гонят играчи за прикриване на устата по време на конфликтна ситуация.

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Защо на Белингам му се размина, а на Алмирон - не?

Официалните лица вече приложиха правилото по време на турнира това лято. Парагвайският полузащитник Мигуел Алмирон стана първият играч, получил червен картон по тази причина. Бившият играч на Нюкасъл Юнайтед беше изгонен в мача срещу Турция, след като прегледът чрез ВАР насочи вниманието на съдията към жеста му.

Въпросът защо Белингам също не бе изгонен предизвика темата за двойни стандарти на ФИФА. Впоследствие се появи обяснение защо звездата на Англия е избегнала наказание. Според информацията разговорът на халфа с Аю, по време на който той си покри устата, не е бил конфликтен. В резултат на това той не попада в прага за червен картон. На играчите все още е позволено да си покриват устата, докато разговарят със съотборници по време на мачове. Обяснявайки новото правило преди Световното първенство, председателят на съдийската комисия на ФИФА Пиерлуиджи Колина заяви: "Ако разговорът е приятелски, те могат да продължат да го правят без никакъв проблем. Когато разговорът е конфликтен, покриването на устата означава, че потенциално правиш нещо много погрешно, а санкцията е червен картон."

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