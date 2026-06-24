"Въпросът вече не е кога, а ще има ли национална детска болница": Общественият съвет с остра критика към държавата

Много журналисти ни питат от вчера, след решението на КЗК за спиране на обществената поръчка за проектирането на националната детска болница, не кога, а ще има ли изобщо такава. На този въпрос обаче може да отговори само и единствено държавата и Министерството на здравеопазването. Това каза д-р Мария Брестничка от Националната мрежа за децата. По думите й, „ако получавахме пари всеки път, когато говорим за детска болница, досега да ги бяхме събрали“.

„Шест години повтаряме, че в обществената поръчка за изграждането й трябва да се заложи не най-ниска цена, а качество“, категорична бе тя.

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Новият Обществен съвет за изграждане на Национална детска болница даде пресконференция, на която обясни, че заповедта за тяхното назначаване е от 7 май. Тя е била разписана в последния работен ден на служебния здравен министър д-р Михаил Околийски. „Една седмица по-късно се срещнахме с новия здравен министър Катя Ивкова. Говорихме за проблемите на детското здравеопазване и за изграждането на детската болница. Тогава говорихме и Общественият съвет да се разшири. От 26 май до този момент не се е случило нищо съществено и конкретно по тази тема“, съобщи доц. Боряна Аврамова, която е председател на Обществени съвет.

Тя призова здравното ведомство и министъра да засили дейността по изграждането на така важното за децата лечебно заведение, тъй като „не може да се позволи отлагане на процеса по изграждане на детска болница“.

От Обществения съвет обясниха, че решението на КЗК за отмяна на обществената поръчка за проектиране на болницата, съвпада с тяхното становище, че не трябва да се провеждат по този начин и поискаха международен конкурс с фирми, които имат опит в изграждането на такива проекти.

Архитект Руси Делев каза от своя страна, че настояват в конкурса за изграждането на болницата да се включат фирми от чужбина с много богат опит. И даде пример с болницата в Бургас, където всичко е приключило за 5 години. „А в София проектът се бави вече близо 8 години“, възмути се той.

Д-р Брестничка коментира и друг тежък проблем, а именно кой ще работи е детската болница. „Ако доживеем да има такава болница, ще се намери кой да работи в нея, но има огромна липса на педиатри“, каза доц. Аврамова.

Надежда Рангелова завърши с остър коментар и попита как стегнахме дотук след 8 години да има отново свалена обществена поръчка.