Да избягаш от Лукашенко, за да те арестуват: Жени много прекалиха на борда на самолет

Две пътнички от Беларус са били арестувани в понеделник за непристойно поведение по време на полет от Варшава до Ханя и за нападение над полицай. За преминаването на всякакви граници от пътничките, които изглежда са решили да избягат за кратко от авторитарния режиом на Александър Лукашенко, разказва гръцкото издание Kathimerni. Става въпрос за две жени на 45 и 47 години, които нарушили редица правила в самолета.

Ето какво са направили

Двете жени, на 45 и 47 години, започнали да викат и да пушат на борда на самолета, което е строго забранено, и отказали да сътрудничат на екипажа.

Пратиха полицай в болница

Когато самолетът кацнал на международното летище в Ханя, те били арестувани и една от тях ритнала полицая, който ѝ сложил белезници, причинявайки му фрактура на крака.

Служителят е откаран в местна болница за лечение.

Аварийно кацане заради проблемни пътници

Припомняме, че пиянска свада принуди полет на easyJet да кацне принудително в косовската столица Прищина. Всичко започнало след като жена „отпила глътка водка“ и се изплюла в лицето на друг пътник, предаде Daily Mail. Видеозапис, записан от ужасен очевидец и разпространен от The Sun, показва жена, за която се хвърля през средната пътека в опит да удари другата пътничка. Полетът на нискотарифната авиокомпания в сряда е пътувал от Лондон Гетуик до Анталия в Турция, но е бил принуден да направи аварийно отклонение на 650 мили разстояние в Косово. Полицията на международното летище в Прищина влезе в самолета и изведе двамата пътници - мъж в зелено и жена в розово - от полета. Според свидетел, жената в розово е „отпивала“ водка от бутилка, преди да се нахвърли върху пътника.

Припомняме, че през септември 2025 г. полет от британския град Манчестър до турския град Анталия кацна аварийно в Солун, заради бой на борда. В основата на инцидента бил 35-годишен британски гражданин. ОЩЕ: Извънредна ситуация: Самолет на египетските авиолинии е кацнал на летището в Горна Оряховица