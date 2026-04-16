Няма безопасно място: Стотици жертви и ранени в една от най-черните нощи за Украйна (ВИДЕО, СНИМКИ)

Руски ракети и дронове разрушиха домове, изгориха сгради и убиха цивилни граждани в големите градове на Украйна по време на масирана нощна атака на 15 срещу 16 април. В Киев, Днипро и Одеса загинаха най-малко 17 души, а над 100 бяха ранени. Нападението се превърна в една от най-смъртоносните руски атаки срещу украински цивилни досега през 2026 г.: Жертви, след като Русия удари Киев и Одеса при визита на делегация на БТА за паметник на Добри Чинтулов. Украйна подпали руска рафинерия (ВИДЕО).

Военновъздушните сили на Украйна по-късно съобщиха, че Русия е изстреляла общо 19 балистични ракети, 25 крилати ракети и 659 дрона по време на атаката.

Общо 12 ракети и 20 дрона удариха 26 места в цялата страна, а отломки от прехванатите въздушни средства поразиха 25 локации. Свалени са осем от 19-те балистични ракети, 23 от 25-те крилати ракети и 636 дрона.

Large missile debris landed in a residential yard in Kyiv after air defenses intercepted it.

Киев: Поне 4 жертви, сред които и дете, още жертви в Одеса и Днипро

При първата атака срещу Киев от повече от месец насам най-малко четирима души – сред които и 12-годишно дете – са загинали, а други 48 са ранени през нощта, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Кметът Виталий Кличко заяви, че 26 от ранените са били хоспитализирани и че сред тях има спешни медици и деца.

Police released footage of the first moments following the strike. One of the officers who arrived at the scene of the Russian crime suffered a shrapnel wound to his leg from the ballistic missile impact. He has already undergone complex surgery. Two other law enforcement…

Още: Зеленски и украинският народ получиха престижна награда в Нидерландия (СНИМКИ, ВИДЕО)

Руската атака през нощта е убила най-малко девет души в южния пристанищен град Одеса и най-малко четирима души в Днипро, съобщиха местните власти и Държавната служба за извънредни ситуации.

Въздушните сили на Украйна обявиха тревога за балистични ракети около 2:35 ч. местно време. Минути по-късно в столицата имаше съобщения за силни експлозии.

Атаките на Русия не приключиха с изгрева на слънцето - рано сутринта, докато спасителните екипи все още разчистваха останките от нощната атака, над Киев отново зазвучаха сирени за въздушна тревога, а руски дрон удари жилищна сграда.

Щетите

В Киев нападенията нанесоха щети на няколко квартала, каза кметът Кличко. Например в квартал Подолски нежилищна сграда беше директно ударена, а други места бяха засегнати от отломки. В жилищна сграда избухна пожар, засегнати бяха триетажен хотел и шестият етаж на друга жилищна сграда. Отломки от ракети частично разрушиха и местна къща, откъдето спасители извадиха майка и дете изпод развалините. На мястото на инцидента къщата беше напълно разрушена, стените от гипсокартон и дървените греди се бяха смесили с дрехи и лични вещи, а пред сградата се беше образувала огромна дупка, разказват местни медии.

😥 Kyiv this morning after a night of Russian attacks



Shahed drones flew at very low altitude, with explosions reported throughout the night. The city is now covered in thick smoke.



Four people were killed, including a 12-year-old boy. Dozens were injured, among them rescuers…

Още: Още след като не превзе Киев за 3 дни, Путин наредил арест за всеки, който го напомня (ОБЗОР - ВИДЕО)

19-годишната Ева е била събудена заедно със сестра си от експлозия около 2:45 ч. сутринта и е станала от леглото, за да се увери, че ценното семейно огледало няма да се счупи. „Тичах да сваля огледалото, за да го закрепя, така че да не падне, и в този момент се чу втора експлозия, а покривът се срути“, разказва тя пред Kyiv Independent, докато претърсва развалините. Сестра ѝ е ранена, но е била на косъм и от нещо по-зловещо.

Районът, в който има както жилищни, така и летни къщи, се е смятал за много безопасна част от града преди атаката - далеч от всичко, което би могло да бъде военна цел, казва Ева. „Хората винаги вярват, че това няма да се случи на нас. Нашето убежище беше мазето, но го използвахме само през първата година от войната. Беше трудно да повярвам, особено когато наблизо няма големи правителствени обекти", добавя тя.

Малко след 7 ч. сутринта местно време Кличко съобщи, че ниско летящ руски дрон се е разбил в 18-етажна сграда. В квартал Оболонски е нанесена щета на офис сграда, както и на паркирани в близост автомобили. В квартал Деснянски избухна пожар в двуетажна жилищна сграда в резултат на падащи отломки от ракета.

A Mercedes car dealership parking lot in Kyiv was wiped out after the Russian strike. Almost everything is burnt to a crisp, with preliminary reports suggesting about 60 cars were destroyed in the fire.

Още: "Потенциални законни мишени на Русия": Москва публикува списък на обектите, помагащи с дронове на Украйна

Експлозии имаше и в Одеса - малко след предупреждение за балистична ракета. Серхий Лисак, ръководител на военната администрация на града, по-късно съобщи, че през нощта Одеса е била цел на няколко вълни от ракетни удари и атаки с дронове.

Девет души в Одеса са загинали, а други 23 са ранени, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. Атаките са нанесли щети на инфраструктурни съоръжения, жилищна сграда и градски парк.

В Днипро избухнаха пожари в жилищни квартали, след като смъртоносна руска ракетна атака удари града за втори път тази седмица. Най-малко четирима цивилни са загинали, а други 34 са ранени при атаките, съобщи губернаторът на Днепропетровска област Александър Ганжа. Четиринадесет души са хоспитализирани, като пет от тях са в критично състояние.

Атаката, която Ганжа описа като „масивен удар“, нанесе щети на апартаменти, офиси, административни сгради, фабрика и превозни средства в Днипро.

Критичен недостиг на ПВО ракети Patriot

Последната масирана атака срещу Украйна идва малко след като президентът Володимир Зеленски алармира за критичния недостиг на ракети за противовъздушна отбрана в страната, по-специално на произведените в САЩ Patriot, които са способни да прехващат балистични ракети. „Ситуацията е толкова критична, че по-лошо не може да бъде“, заяви Зеленски в интервю, публикувано на 4 април.

Ukraine says the shortage of Patriot interceptor missiles is becoming critical amid ongoing large-scale attacks. Air Force spokesperson Yuriy Ihnat stressed that demand for missiles continues to rise. Despite effective interception of ballistic targets, current stockpiles are…

Световното търсене на ракетите сред операторите на системата, произведена в САЩ, се е увеличило драстично от началото на войната на Щатите и Израел с Иран.

Още: Русия готви "космически Пърл Харбър" с ядрени оръжия

Няколко часа след атаката Зеленски съобщи, че е възложил на командващия ВВС да се свърже с партньорите на Украйна, които са обещали повече ракети за прехващане. „Важно е всяко обещание за помощ за Украйна да бъде изпълнено навреме“, написа президентът. „Има много политически ангажименти на партньори, които вече са обявени, но все още не са изпълнени".

Въпреки недостига на Patriot осем от балистичните ракети са били успешно свалени, гласят данните на ВВС на Украйна.

Външният министър Андрий Сибиха призова международната общност да предприеме „незабавни действия“, включително мерки за увеличаване на натиска върху Русия чрез санкции и предоставяне на помощ на Украйна.

Още: Един от най-върлите съюзници на Украйна я спира по бързата писта към ЕС

В региони из цялата страна, включително Харков и Черкаси, бяха обявени сигнали за тревога от ракети и дронове. Информацията относно жертвите и щетите там все още се актуализира.

„Русия отново потвърждава истинската си същност, като нанася нощни удари по украински градове, където живеят обикновени хора“, заяви омбудсманът Дмитро Любинец сутринта след масираната атака. „Това са атаки срещу цивилни граждани. И всеки път, когато няма отчетност, такива трагедии се повтарят“, добави той, като обеща, че Русия ще бъде държана отговорна за „всеки отнет живот“.

Още: Десетки дронове срещу Одеса, балистични ракети по Киев: Русия с масирана атака срещу Украйна (ВИДЕО)