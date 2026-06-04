Вътрешният министър с първи думи за ареста на Стоян Мавродиев

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди информацията за задържането на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в сръбската столица Белград. "Няма да има хора над закона. Независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички. И вече се прилага", написа Демерджиев в профила си във Facebook.

По-рано "Нова телевизия" съобщи, позовавайки се на свои източници, че Мавродиев е бил задържан в Белград за срок от 18 дни. Според информацията преди това той се е намирал в Обединените арабски емирства.

Данните за ареста бяха потвърдени и от БНР, което също се позова на свои източници. Според информацията задържането е извършено преди ден, като към момента не се съобщават подробности около обстоятелствата и причините за ареста. Още: "Задържането на Мавродиев е закъсняло": ДБ се надява на цялата строгост на закона срещу него (ВИДЕО)

Изявлението на вътрешния министър идва на фона на засилени действия на институциите по няколко обществено значими случая. В публикацията си Демерджиев направи и препратка към Васил Михайлов, известен в публичното пространство като "прокурорския син", подчертавайки, че законът трябва да се прилага еднакво спрямо всички.