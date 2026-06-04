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Ключови съюзници на Украйна подготвят план за преговори с Путин

04 юни 2026, 10:34 часа 528 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Ключови съюзници на Украйна подготвят план за преговори с Путин

Три от ключовите европейски съюзници на Украйна – Германия, Франция и Великобритания – работят по план да убедят Владимир Путин да води преговори за мир. Те са наясно, че ситуацията в момента засилва позицията на президента Володимир Зеленски и искат да използват този момент. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници, пожелали анонимност. 

На фона на увеличаващите се загуби на руските войски и безизходицата на бойното поле, трите страни виждат възможност да привлекат Путин на масата за преговори.

Целта им е да избегнат поредната зима, през която Русия вероятно ще засили атаките си срещу цивилни и енергийната инфраструктура.

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„Натискът върху Кремъл се увеличава, тъй като украинските сили постигат все по-голям успех в провеждането на удари с дронове дълбоко на руска територия, а на най-високите нива в Москва се появяват определени признаци на съпротива срещу войната на Путин“, пише изданието.

Източниците на Bloomberg подчертават, че окончателното решение дали да продължат преговорите с Русия е на Зеленски и че европейските страни няма да оказват натиск върху украинския президент да приеме стратегия, с която той не е съгласен.

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Изданието добавя, че говорител на германското правителство е отказал коментар, а представители на Франция и Обединеното кралство не са отговорили засега на исканията за коментар.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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