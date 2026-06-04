Без повече "бий ме, обичам те", или как музиката може да повдига сериозни теми като домашното насилие

"Успокой вътрешната борба, за да откриеш доброто, което си забравил. Винаги има някой до теб, който да ти помогне." С това послание завършва най-новата песен на бургаската група Lek City Case "Trouble is My Middle Name", която излезе на 24 април.

Парчето се фокусира върху тежката тема за домашното насилие, казвайки в текста: So if you let me in too close, there's danger you might bleed from your nose, breaking rules and causing pain – trouble's just my middle name ("Така че, ако ме допуснеш твърде близо, съществува опасност да ти потече кръв от носа. Нарушавам правилата и причинявам болка – беда е просто второто ми име" – в превод от англ. ез.). А провокативният видеоклип, дело на Иван Даскалов, представя две паралелни реалности – едната, в която начинът за разрешаване на конфликт се осъществява чрез насилие, и другата, която показва как диалогът може да предотврати подобен сценарий. Идеята за парчето е на барабаниста Иван Янков и е развита съвместно с вокалиста Иван Петков. Песента беше представена на живо на 25 април в бар "Тънка червена линия", където Lek City Case забиха пред стотици фенове. Те ще продължат с участията си и през лятото, включително и в рамките на Hills of Rock в Пловдив.

Ежедневно някой се сблъсква пряко или не с насилието, а вечерните емисии не минават, без да покажат някоя новина или за побой над жена, или за детски тормоз и насилие, или за междусъседски разправии, стигащи понякога до фатален край. А музиката става важен глас, като обръща фокуса към по-важни теми и застава зад каузата за борба с насилието във всичките му форми. Темата за домашното насилие редовно се появява в текстовете на песни – било то като отражение на жалката реалност, и то не само в български контекст, но и световен, или пък предизвикани от лични истории.

Вероятно много ще се сетят за песента на "Каризма" от 2003 г. "Ще избягам ли от теб", чийто текст гласи: "Обичаш, за да се държиш, търпиш и потушаваш. Не някой друг, себе си оправдаваш, че може би това заслужаваш". Няколко години преди движението #MeToo да завладее света, видеото към песента, режисирано от Валери Милев, показва тревожни кадри на насилие над жени, но и над деца.

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Друга песен, в чиято основа отново е насилието, е "Don’t Hate Me" на алтернативната рок група ALI. Парчето, което излиза през 2022 г., е песен за чистата енергия и любовта, смачкани безмилостно често от най-близките. Това е песен против насилието във всичките му форми. Вокалистът на бандата Али Абдала разказва, че тя е провокирана до голяма степен от истински човешки съдби на хора, които са щастливи, но които носят в себе си белезите от физическото или емоционалното насилие. А главни герои във видеоклипа са децата на самите музиканти.

"What You Say to a Girl?" пък е песен-кауза, с която певицата Рут Колева се противопостави на домашното насилие през 2017 г. Изпълнителката разказва в интервю, че за песента е била провокирана, както от чужди истории, така и от собствени преживявания. За създаването на парчето екипът се консултира с много психолози, като по техните думи през последните години много повече жени се осмеляват да потърсят помощ. Видеоклипът към него по-скоро наподобява късометражен филм, който показва последствията от домашното насилие, а в него специално участие взима актрисата Цветана Манева.

През 2023 г. покрай лична история певицата с българо-албански произход Бора Докле застана зад каузата против домашното насилие с песента "Foolish". Изпълнителката признава, че написала песента, след като избягала от токсична връзка с вербално насилие.

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"С грим прикривам бледи белези. Заблуждавам те, заблуждавам се. Не искам да призная, трябва да остана сама" – това е само част от текста на песента "Самота" на група LATIDA. Парчето от 2023 г. също е посветено на домашното насилие. Идеята за него е породена от повишилите се случаи на насилие над жени по време на пандемията. Видеоклипът представя две паралелни реалности между една двойка – едната, в която любовта цари, и другата, която остава скрита за външните хора и която показва скандалите и насилието между партньорите. "Насилието има много форми и лица. Доста често то се крие зад привидно перфектен живот в реалността и в социалните мрежи. Зад паравана на тези отношения и зад затворени врати обаче се случва всичко грозно, което човешката природа може да предложи", разказват от групата.

За токсичните връзки и как при тях границите между любов и насилие често се размиват говори Eminem в песента си "Love The Way You Lie" от 2010 г. с участието на Rihanna. "Просто ще стоиш там и ще гледаш как горя? Е, няма нищо, защото ми харесва как боли. Просто ще стоиш там и ще ме слушаш как плача? Е, няма нищо, защото обожавам как лъжеш" – тези реплики си разменят двамата артисти, а на техен фон видеоклипът показва двойка в токсични взаимоотношения, които стигат до насилие.

С песента "Cherry Wine" ирландският изпълнител Hozier също обръща внимание към темата за домашното насилие. "Начинът, по който ми казва, че съм неин, а тя е моя, отворена длан или стиснат юмрук – и двете ми харесват. Кръвта е рядка и сладка като черешово вино" – това се пее в част от мрачния текст, придружен от нежна акустична мелодия. В клипа към парчето, което има над 41 милиона показвания в You Tube, хубавите моменти от една връзка се проектират в погледа на жената, но външният ѝ вид напълно контрастира с това илюзорно щастие и се вижда посиненото ѝ око. Парчето завършва с послание #faceuptodomesticviolence (да се изправим срещу домашното насилие – в превод от англ. ез.).

Но не само насилието над жени присъства като тема в песните. Детският тормоз бил той от родители, роднини или други деца, също намира своя живот в музикалния свят. Такава например е песента от 1987 г. на Suzanne Vega "Luka". За нея изпълнителката се инспирира, гледайки пред блока си групичка деца, които си играят и едно момче, на име Лука, което изглеждало по-различно от останалите и било по-дистанцирано. По-късно тя признава, че песента е за емоционалното и физическо насилие, което самата тя преживяла от доведения си баща. "Имаше насилие в семейството ми… Аз бях Лука", казва Vega.