Роботите ѝ плетат крака и не могат да си кажат името, но Русия ще е суперсила до 2050 година (ОБЗОР - ВИДЕО)

Международният икономически форум в Санкт Петербург се превърна още в първия си ден в тотално фиаско за домакините – Путинова Русия. Форумът беше "отворен" с "украинска заря" - удари на украински далекобойни дронове и пожари в Петролния терминал на Санкт Петербург и в руската военна база в Кронщад, където беше поразена руска корвета. Но истинското шоу се разви по-късно през деня – ОЩЕ: Украйна отговори на руските ракети и дронове: С атака в Москва, удар в Санкт Петербург и горящ ракетен завод в Мичуринск (ВИДЕО)

Satellite image of today's opening of the St. Petersburg International Economic Forum. pic.twitter.com/LHP1MOubo6 — WarTranslated (@wartranslated) June 3, 2026

Форумът беше отворен с насока колко успешно се развива Русия по отношение на новите технологии – включително роботика и дронове. Руските роботи наистина са уникални – когато трябва да отговорят как се казват или да ритнат футболна топка в правилната посока, можеш да разчиташ, че няма да стане:

На този фон, на форума беше представена и презентация за бъдещето на Русия – нейни автори бяха Александър Дугин, познат като „идеолога на Путин“, и руският олигарх Константин Малофеев, който в България е познат покрай краха на КТБ с опитите си да стъпи на българския телекомуникационен пазар. В Русия той е собственик на телевизията „Царград“ и т.нар. медии около нея. Според двамата, има позитивен, „продължаващ“ и негативен сценарий за развитие на Руската федерация. В първия случай, тя става световна суперсила до 2050 година, защото побеждава във войната в Украйна, като превзема Киев, Харков и Одеса, а ЕС се разпада. „Продължаващият“ сценарий включва употреба на ядрено оръжие, за да може да се превърне в позитивния. В негативния сценарий, Русия губи в Украйна до 2036 година и последствията от това – тя бива „колонизирана“ до 2050 година от Китай или Съединените щати – ОЩЕ: Китай затяга нова примка на зависимост около врата на Путинова Русия, Беларус също е незаменим сега https://www.actualno.com/economy/kitaj-zatjaga-nova-primka-na-zavisimost-okolo-vrata-na-putinova-rusija-belarus-syshto-e-nezamenim-sega-news_2602100.html

Още по-забавното – според Малофеев, ако руските власти и Z-обществото успеят да създадат ясен образ на победата в идеологическата война, тогава Русия ще успее да постигне добрия за нея сценарий. И дозата задължителна лудост с марка „Путин“: „Не смятаме използването на ядрени оръжия за пасивен сценарий; смятаме го за добър“, каза Малофеев (ВИДЕО https://t.me/astrapress/114673 ). А над сградата над експото в Санкт Петербург гордо се вее знамето на талибаните – за тях Малофеев и Дугин засега не са прогнозирали кога ще станат световна суперсила. Американсккият мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) смята https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-3-2026/ , че Кремъл може да използва нереалистичния характер на тези три сценария, за да представи реториката на руския диктатор Владимир Путин и други негови служители като умерена и разумна в сравнение с крайните сценарии, представени от малка група руски ултранационалисти. Кремъл вероятно ще трябва да намери баланс между исканията и очакванията на руската ултранационалистическа общност, със собствената си реторика, и реалностите на бойното поле в Украйна, тъй като Путин вероятно не иска да рискува да загуби подкрепата на ултранационалистите, добавят експертите от ISW - ОЩЕ: Украйна е толкова успешна сега, че Путин е в състояние да организира парад за 9 май само с официален президентски указ от Зеленски https://www.actualno.com/cite/ukrajna-e-tolkova-uspeshna-sega-che-putin-e-v-systojanie-da-organizira-parad-za-9-maj-samo-s-oficialen-prezidentski-ukaz-ot-zelenski-news_2602414.html

💩The Taliban flag is flying at the St. Petersburg International Economic Forum



A valued economic partner. pic.twitter.com/e5hlHCIu9j — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски за пореден път публично заяви, че е готов да води директни преговори с руския диктатор Владимир Путин, за да бъде приключена войната в Украйна. За нас това е задача номер едно, няма алтернативи (на мира), подчерта той при вчерашната си среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте:

Zelensky:



I'm ready for direct negotiations with Putin to end this war rather than wait in line while everybody finishes all of the conflicts in the world and then our turn comes. pic.twitter.com/66VQhFDv7h — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Зеленски каза и, че сега Русия може да използва до 120 балистични ракети месечно – а точно руските ракети са най-голямата опасност за Украйна. Отделно са други видове ракети и дронове, което значи, че всеки месец Руската федерация може да отприщва по няколко масирани въздушни атаки. Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски посочи, че ако не е украинската ПВО, последствията ще са много по-тежки. Той каза, че само през май с дронове-прехващачи са свалени над 3500 руски дрона от всякакви видове. Отделно, с хеликоптери са свалени още 440 дрона. През изминалата нощ, Руската федерация е изстреляла 293 далекобойни дрона и 1 балистична ракета „Искандер-М“ по цели в Украйна. Свалени са 264 дрона, има поражения от преминалите през украинската ПВО руски далекобойни системи и ракетата на 11 места в Украйна и паднали отломки на още 12 места. Украинската спешна служба съобщава на страницата си във Facebook за 1 ранен човек в Киевска област и пожар в промишлен обект в Бориспол, подпалена от руския обстрел критична инфраструктура в Одеса, двама ранени в Днепропетровска област плюс пожари в жилищни сгради и складове, както и пожар в склад и селскостопанско предприятие в Черниговска област:

Zelensky:



Russia can produce up to 120 ballistic missiles per month: this is the greatest threat we are currently facing. pic.twitter.com/ULF8FvAaCJ — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

И Украйна обаче има с какво да се похвали в тази област – с балистичната си ракета FP-7, с обсег 200 километра. Производител е Fire Point, компанията работи по проект за балистична ракета FP-9, с обсег 850 километра т.е. Москва. А в Z-каналите вече има сметки колко излиза всяка масирана руска комбинирана въздушна атака, с около 50-100 ракети и около 600 далекобойни дрона: 1 млрд. долара. За сравнение, за 3 години Украйна е похарчила около 3,5 млрд. долара за разработка и производство на далекобойни дронове и те в момента работят много добре, както видяха и на Международния икономически форум в Санкт Петербург. А все по-често Z-пропагандистите коментират как масираните руски въздушни атаки всъщност не правят така, че Украйна да загуби бойна сила – ОЩЕ: Форумът на Путин в Санкт Петербург: Украинците не бяха поканени, но пристигнаха първи с огненото си шоу (ВИДЕА) https://www.actualno.com/europe/forumyt-na-putin-v-sankt-peterburg-ukraincite-ne-bjaha-pokaneni-no-pristignaha-pyrvi-s-ognenoto-si-shou-videa-news_2602287.html

🔥Exclusive footage: video of the launch of the Ukrainian FP-7 ballistic missile pic.twitter.com/l5RJvWHBNS — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

23 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна надвишава 200 бойни сблъсъка за 24 часа според официалната информация на украинския генщаб – никога досега такова нещо във войната дотук не е имало. На 3 юни е имало 279 бойни сблъсъка спрямо 263 на 2 юни. Руснаците са хвърлили 232 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 20 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3435 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 280 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 221 FPV дрона, което е с около 500 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

След един ден "почивка", пак Покровското направление е най-горещото на фронта – там са отбити 43 руски пехотни атаки. Още 12 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Само 1 руска пехотна атака обаче е имало от Часов Яр към Константиновка, т.е. Краматорското направление. Контролираме по-голямата част от индустриалната зона на града, има наши щурмови групи и в северните покрайнини, твърди руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" без да предоставя геолокализирани кадри за доказателство. Колегите им от "Два майора" предупреждават, че има украински контраатаки. Но от юг на Покровск, в Олександриевското направление, са организирани 14 руски пехотни атаки – в това направление двуцифрен брой руски пехотни атаки за денонощие не е имало от седмици наред. 37 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област. В Лиманското направление е имало 21 руски пехотни атаки, в съседното от юг Славянско – 19, като "Два майора" признава за непрекъснати украински контраатаки и че село Рай-Олександровка е далеч от това да падне, а в Южнослобожанското направление – 11.

Russian forces have once again used banned phosphorus munitions against Kostiantynivka, in an attempt to burn Ukrainian defenders out of the city.https://t.co/wD1T4lZnGJ pic.twitter.com/Mh4Hubjr7B — WarTranslated (@wartranslated) June 3, 2026

Командващият Трети щурмови корпус на ВСУ Андрий Билецки заяви, че украинската армия ще може да напредне повече на изток, вероятно визирайки именно Олександриевското направление. Той е категоричен, че руската военна пролетна кампания е провал, защото руснаците са успели да овладеят само още 10-тина квадратни километра украинска земя.

Commander Andriy Biletskyi said Ukraine will advance farther east while Russian forces move back toward their borders. He said Russia failed its winter and spring campaigns, gaining only about 10 sq km in May, its smallest monthly advance since 2023. Biletskyi also said the Third… pic.twitter.com/Zlpvc7MJQv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 3, 2026

Ukraine’s Legion operators from the 33rd Mechanized Brigade struck Russian forces on the Kupyansk axis. The drone operators hit 3 Russian soldiers, a tank, a UAZ van and a motorcycle. #Ukraine pic.twitter.com/P2tlm5IWSV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 3, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува анализ за ситуацията в Лиманското направление. Той напомня, че руската армия в това направление иска да достигне от север и североизток на по-широк фланг Славянск (от Святогороск до Закитно). За целта Лиман трябва да падне и той е атакуван в момента както от север и северозапад, по линиите Средно – Шандриголово – Дробишево – Колодяз – Ставки, така и от юг и югоизток по линията Диброва – Озерно. Машовец не вижда никакви руски успехи както от север, така и от юг – успехи, които да застрашат бързо Лиман. Някои руски войници са в югоизточните покрайнини на града, в района на улиците "Вишнева" и "Партизанска", но още не могат да получат подкрепления, по данните на украинския военен експерт. Той е категоричен – в Лиманското напрвление руснаците изостават много от "графика си" да атакуват агломерацията Славянск-Краматорск. И ако продължава така, то руснаците може да решат да атакуват агломерацията само от Славянското направление тоест фронтално, без флангова подкрепа, а това съвсем ще намали руските шансове за стратегически успех. Машовец отчита, че всъщност 20-та общовойскова руска армия (тя атакува Лиман от север, от юг са частите на 25-та общовойскова руска армия) изпълнява и други задачи, включително да стигне и да превземе Борово, на южния фланг на Купянск, а това изглежда прекалено трудна задача предвид броя на войниците и обема на техниката, с които разполага.

"Настоящите резултати на 20-та и 25-та армия обаче са не по-малко красноречиво доказателство, че не всичко в тази война се определя изключително от механичното увеличаване на числеността на съответните сили и средства. Тази група достигна най-близките подстъпи към Лиман и Ямпол още през зимата. Пролетта обаче вече отмина и Лиманският отбранителен район на Въоръжените сили на Украйна не само продължава да функционира, но и много значително, а на места и доста чувствително, отвръща на удара на противника", заключва Машовец.

ОЩЕ: Гръмко "бум" за Путин от Зеленски на най-важния икономически форум в родния град на руския диктатор – Санкт Петербург (ОБЗОР – ВИДЕО)