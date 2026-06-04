Белият прах в колата на руския митрополит Иларион е кокаин: Официално съобщение

Руската православна църква е засегната от един от най-големите си скандали от десетилетие - наркотрафик и по-точно на кокаин. Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион, наистина е кокаин, предаде изданието Deník N.

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Новината идва на фона на друга - Иларион, който беше задържан за разпит и освободен, моментално напусна Чехия и се върна в Русия, а там Московската патриаршия т.е. патриарх Кирил реши да го назначи на служба в Бразилия. Каква дестинация е южноамериканската държава що се отнася до наркотрафика в световен мащаб всеки може сам да си направи изводите. Беларуската опозиционна медия NEXTA например коментира така: повишение в регион, често описван като глобален център за производство на кокаин? Бразилия се смята за една от ключовите транзитни точки за потоците от кокаин към Европа и Африка, където действат големи мрежи за трафик на наркотици.

Припомняме, че за самия патриарх Кирил, (бивш) агент на КГБ, има твърдения, че в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.

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Междувременно в Унгария бяха открити над 500 кг кокаин от Латинска Америка. Пратката е била маскирана като банани от Еквадор. Това е най-голямото конфискация на наркотици в историята на страната.

This was real cocaine! The Russian Orthodox Church has been hit by one of its biggest scandals in a decade



Czech police said that the powder found in the car of Metropolitan Hilarion of the Russian Orthodox Church was indeed cocaine, according to Deník N.



Today he was… pic.twitter.com/x5xxPL15iP — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026