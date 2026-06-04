Белият прах в колата на руския митрополит Иларион е кокаин: Официално съобщение

Руската православна църква е засегната от един от най-големите си скандали от десетилетие - наркотрафик и по-точно на кокаин. Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион, наистина е кокаин, предаде изданието Deník N.
Още: В Чехия спипаха висш руски духовник и съратник на патриарх Кирил с "бяло вещество"
Новината идва на фона на друга - Иларион, който беше задържан за разпит и освободен, моментално напусна Чехия и се върна в Русия, а там Московската патриаршия т.е. патриарх Кирил реши да го назначи на служба в Бразилия. Каква дестинация е южноамериканската държава що се отнася до наркотрафика в световен мащаб всеки може сам да си направи изводите. Беларуската опозиционна медия NEXTA например коментира така: повишение в регион, често описван като глобален център за производство на кокаин? Бразилия се смята за една от ключовите транзитни точки за потоците от кокаин към Европа и Африка, където действат големи мрежи за трафик на наркотици.
Припомняме, че за самия патриарх Кирил, (бивш) агент на КГБ, има твърдения, че в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.
Още: "Опасявам се, че историята може да се повтори": Руският митрополит Иларион напусна Чехия
Междувременно в Унгария бяха открити над 500 кг кокаин от Латинска Америка. Пратката е била маскирана като банани от Еквадор. Това е най-голямото конфискация на наркотици в историята на страната.
This was real cocaine! The Russian Orthodox Church has been hit by one of its biggest scandals in a decade— NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026
Czech police said that the powder found in the car of Metropolitan Hilarion of the Russian Orthodox Church was indeed cocaine, according to Deník N.
Today he was… pic.twitter.com/x5xxPL15iP