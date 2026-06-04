Джошуа се върна към мача си с Джейк Пол: Имах само една задача – да го разкарам от любимия ни спорт! (ВИДЕО)

Бившият световен шампион по бокс в тежката категория Антъни Джошуа направи любопитно признание, свързано с мача му с инфлуенсъра Джейк Пол. Двамата се изправиха един срещу друг през декември 2025 година. Ей Джей тотално доминира случващото се на ринга и логично спечели срещата, след като нокаутира съперника си в шестия рунд. След края на двубоя пък стана ясно, че Пол е със счупена челюст.

Джейк Пол бе обвиняван, че се подиграва със спорта

Както е известно, Джейк Пол стартира боксовата си кариерата през 2020-та. Първоначално той участваше в демонстративни мачове срещу други инфлуенсъри, но след това се насочи към по-сериозни противници с опит в смесените бойни изкуства. Емблематичен остава двубоят му срещу 57-годишния тогава Майк Тайсън, в който Пол победи. След този мач инфлуенсърът бе силно критикуван, че не се боксира срещу действащи състезатели и се подиграва със спорта.

„Мисля, че си свърших работата по отличен начин“

В крайна сметка американецът предизвика Антъни Джошуа, който му счупи челюстта на две места. Джейк Пол премина през няколко операции, след което заяви, че лекарите са му казали, че може никога повече да не се боксира.

„Имаше едно ясно послание и една задача, които ми бяха дадени – да разкарам Джейк Пол от любимия ни спорт. Дали щеше да ми отнеме един рунд да го сторя или шест рунда. Мисля, че си свърших работата по отличен начин“, заяви Антъни Джошуа, който говори в подкаста на Мистър Версаче в канала на „Ring Magazine”.

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