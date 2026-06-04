Нощни ремонти на 30 км от АМ “Тракия“

От 8 юни (понеделник) до 11 юни (четвъртък) през нощта за ремонтни дейности ще се ограничава движението в едното платно в участък от АМ “Тракия“ в област Пазарджик (от 60-ти до 89-ти км). Отсечката, в която ще се извършва едроплощно изкърпване, е с дължина близо 29 км. Предвижда се в понеделник и вторник през нощта да се ремонтира платното за Бургас, а в сряда и четвъртък платното за София. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 ч. вечерта до 7 ч. сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по път I-8 Момин проход – Костенец – Белово – Пазарджик. В платното от АМ “Тракия“, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения.

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Ограничено движение в посока София

От 11 юни (четвъртък) след края на работния ден се предвижда да се ограничи движението в посока София в 5-километров участък от АМ “Тракия“ (от 55-ти до 60-ти км).

Снимка АПИ

Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Бургас.

Ремонтните работи са възложени на “Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ “Тракия“.

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Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Апелът към водачите е да бъдат внимателни и да се следват стриктно поставената пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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