Жегата през май е убила над 100 души само в Испания

101 души в Испания са починали в резултат на ранната гореща вълна през май. Метеоролозите отчитат, че температурите са били между 10 и 15 градуса по Целзий над средните за това време на годината.

Изминалия месец е най-смъртоносния от 2015 г. насам, като броят на починалите е 3,6 пъти по-висок от средния брой смъртни случаи през последното десетилетие.

Испанският министър на здравеопазването Моника Гарсия предупреди при представянето на данните, че предстоящото лято ще бъде по-горещо от нормалното.

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Тя коментира, че проблемът вече не е само в това, че е по-горещо, а в това, че жегата настъпва по-рано всяка година и хората не успяват да се аклиматизират, предаде БНР.

Ектор Техеро, съветник за климатичните промени към здравното министерство, посочи, че смъртните случаи от екстремни горещини в Испания са настъпили предимно сред възрастни жени в северни региони като Страната на баските, Астурия и Галисия, именно защото не са свикнали на високи температури.

Той допълни, че жегата увеличава хоспитализациите с 10% и трудовите злополуки с до 17%.