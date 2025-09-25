Норвегия залови дрон, летящ близо до летището в Осло (ВИДЕО)

Норвегия е заловила залови дрон, летящ близо до летището в Осло, съобщи британското издание "Гардиън". Отделно норвежките власти потвърдиха, че са заловили дрон, който е летял близо до забранената зона около летището в Осло снощи и издирват неговия оператор. Образувано е наказателно дело, въпреки че се твърди, че дронът е бил прихванат, преди да създаде проблеми за въздушния трафик на летището, съобщиха TV2 и VG.

Този ход идва, след като летището трябваше да затвори във вторник за няколко часа след възможно забелязване на дрон.

Drones near airports in Olsborg, Esbjerg, Sønderborg, and at the Skridstrup military airbase, where F-16 and F-35 are based. The police have launched a large-scale investigation. pic.twitter.com/LYxJoeaJAA — DeepState Illuminate (@TheDeep_State6) September 25, 2025

Припомняме, че само преди ден имаше експлозия на улица в центъра на Осло. По-късно бе извършен и контролиран взрив на второ взривно устройство, намерено на същото място. Норвежката полиция разследва случая. Има задържан заподозрян. ОЩЕ: Експлозия в центъра на Осло

Русия е нарушавала три пъти въздушното пространство на Норвегия

Тези дни стана ясно, че Русия е нарушила норвежкото въздушно пространство три пъти през 2025 г. Норвежкото правителство обаче не знае дали това е било умишлено или резултат от навигационни грешки.

Инцидентите, продължили между една и четири минути, са първите подобни нарушения от страна на Русия от повече от десетилетие, се казва в изявление на норвежкото правителство. Два от инцидентите, на 25 април и 18 август, са се случили над арктическото Баренцово море, докато третият, на 24 юли, е бил над необитаема част на Финмарк, най-северната област на Норвегия, която граничи с Русия. ОЩЕ: Русия не спира: Нарушила е три пъти норвежкото въздушно пространство