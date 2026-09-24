Каква сделка сключи Тръмп за Гренландия?

Осем месеца след като Доналд Тръмп почти разруши единството в НАТО със заплахите си да анексира Гренландия - при необходимост и със сила - американският президент подписа това, което определи като "фантастическа" нова сделка. Тя дава на САЩ необходимия военен достъп и контрол върху сигурността на датската територия.

Европейските съюзници бяха сериозно разтревожени от очевидната решимост на Тръмп в началото на годината да придобие Гренландия, както и от заплахата му да наложи 25% мита на всяка страна, която застане на пътя му. Тогава в Европа започнаха да се обсъждат дори сценарии за бъдещето на Запада без САЩ. В много отношения трансатлантическите отношения вече не са същите.

Споразумението за сигурността в Арктика и Северния Атлантик, подписано във вторник в централата на ООН в Ню Йорк от Тръмп и премиерите на Гренландия и Дания, слага край на спора. Но какво всъщност съдържа договорът? Кой ще плаща за него? И кой печели и кой губи след месеци на напрегнати преговори? Отговорите дава Politico. Още: Изключителен контрол над острова: Какво споразумение подписаха Дания, Гренландия и САЩ (ВИДЕА)

Какво точно предвижда сделката?

Новото споразумение, което все още трябва да бъде ратифицирано от датския и гренландския парламент, всъщност не е изцяло нов договор.

То изменя и допълва по-старо споразумение между САЩ и Дания от 1951 г. В продължение на месеци редица експерти посочваха, че именно този договор вече дава на Вашингтон голяма част от това, което Тръмп заявяваше, че иска - сравнително неограничена свобода да изгражда военни бази и да участва в гарантирането на сигурността в региона.

Ключовата разлика сега е, че Гренландия самата е страна по споразумението. Официално Дания и Гренландия подчертават, че договорът потвърждава суверенитета на Кралство Дания и правото на гренландския народ на самоопределение. Още: Тръмп: Предстои ми важно решение - да сключа сделка с Иран или да ги унищожа (ВИДЕО)

Какво е записано в договора?

В началото на текста се потвърждава ангажиментът на трите страни да спазват международното право, да уважават датската териториална цялост, да изпълняват задълженията си в рамките на НАТО и да защитават правата на жителите на Гренландия.

Голяма част от останалия текст е посветена на американския военен и цивилен достъп до Гренландия, както и на плановете за изграждане на американски военни съоръжения там.

Тръмп обеща да бъдат изградени две "много големи" американски бази в Гренландия. Според текста, публикуван от датското правителство, обаче и двете бази не са напълно нови, поне що се отнася до местоположението им. Още: Тръмп: Разбрахме се с Дания, поемаме контрол над Гренландия

Едната ще бъде в Нарсарсуак в южната част на Гренландия. Там преди е съществувала американската база Bluie West One, закрита през 50-те години. Другата ще бъде в Местервиг в източната част на острова. В момента там се намира датското подразделение Sirius Dog Sled Patrol, а съоръжението ще бъде модернизирано.

Според новото споразумение американските военни ще имат "свободен достъп" по въздушните, сухопътните и морските маршрути в Гренландия и около нея между двете бази.

Гренландия вече е дом на американската космическа база Pituffik, където са разположени около 150 американски военнослужещи. Те управляват система за наблюдение на балистични ракети, предназначена да защитава Северна Америка от атаки с ракети с голям обсег.

Договорът урежда и възможността САЩ да изграждат нови съоръжения за водене на война с дронове, определени в текста като "безпилотни военни инсталации". За тях ще има ускорена процедура за одобрение от датските и гренландските власти. Още: Гренландия и Антарктида вече са загубили 11,3 трилиона тона лед: С колко се е повишило нивото на океана?

Крайното решение за местоположението на тези съоръжения обаче ще бъде на Дания и Гренландия, както и решението дали те изобщо да бъдат изградени.

Ограничения за потенциални противници

Новост са и няколко разпоредби, които целят да попречат на потенциални съперници и противници на НАТО да получат военно или икономическо влияние в Гренландия.

Според договора държава, която не е член на НАТО, няма да може да изгражда военна база на острова или да добива критични минерали и редкоземни елементи без съгласието на трите страни по споразумението. Още: Финансова помощ от ЕС и пощенски картички от Тръмп: Фон дер Лайен с визита в Гренландия

Тръмп многократно е говорил за китайска и руска военна активност около Гренландия. По-рано тази година той заяви, че "ако погледнете извън Гренландия в момента, там има руски разрушители. Има китайски разрушители... Има руски подводници навсякъде. Няма да позволим на Русия или Китай да окупират Гренландия, а точно това ще направят, ако не го предотвратим".

Представители на НАТО обаче неофициално са оспорвали тези твърдения. Един дипломат заяви, че не се наблюдава китайска активност около Гренландия, докато руското военно присъствие в Далечния север не се е променило съществено и има малко, ако изобщо има, руско присъствие в близост до Гренландия.

Кой ще плаща?

В скорошна публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че "няма да има никакви разходи за Съединените щати" за възстановяването на базите и разширяването на американското присъствие в Гренландия. Още: След мечтите за Гренландия: Русия предложи Канада да стане щат на САЩ

Как точно би се случило това обаче не е ясно. Едното от съоръженията, посочени в споразумението, е било закрито от САЩ още през 50-те години, а другото в момента е малка датска военна база, в която се помещава подразделение с впрегатни кучета.

Всичко ще зависи от това за какво Пентагонът иска да използва базите. Сред най-вероятните проекти са нови системи за противовъздушна отбрана и радиолокационни съоръжения, които биха изисквали значителни инвестиции в строителство.

В споразумението не е посочен конкретен механизъм за разпределяне на разходите между трите страни. Пентагонът не е отговорил на запитване за коментар.

Кой печели?

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В началото на годината Дания беше изправена пред заплахата да загуби територията си. Макар доверието на европейците в САЩ като съюзник да е било сериозно засегнато, непосредственият риск за датската територия вече е отстранен според текста на договора.

Вместо това споразумението изрично потвърждава суверенитета на Дания и правото на Гренландия на самоопределение, включително възможността в бъдеще да избере независимост от Дания.

В договора изрично е записана и необходимостта да бъде защитена "непокътнатата" природа на острова, както и културните, социалните и икономическите права на гренландците.

"Когато човек го прочете, се чуди защо беше толкова много шум за толкова малко, при положение че всичко това можеше да бъде направено още от самото начало", коментира Грегоар Роос, програмен директор за Европа в лондонския мозъчен тръст Chatham House. Още: Демократите вече готвят стратегия срещу Тръмп ако "превземат" Конгреса. Пак скандал в Гренландия

"Мисля също, че Дания изигра картите си добре - чисто и дипломатично. Някои биха го нарекли европейския подход", добави той.

Преди публикуването на договора Даниел Фрийд от Atlantic Council, бивш посланик на САЩ в Полша, заяви, че споразумението дава възможност на Вашингтон да го представи като победа и "позволява на САЩ да се отдръпнат от вредните и безсмислени заплахи за агресия".

Ще се запази ли сделката?

През последната година една от постоянните тревоги на европейски дипломати и датски представители беше, че дори когато Тръмп не говори публично за Гренландия, той не се е отказал от амбицията си САЩ да придобият острова.

В миналото Тръмп не винаги се е придържал към сключени от него споразумения, когато е смятал, че може да постигне по-добри условия. Това също се превърна в постоянен източник на безпокойство в европейските дипломатически среди.

В крайна сметка най-големият въпрос може да се окаже колко внимание ще може да отдели Белият дом.

Пред Тръмп и администрацията му стоят множество други приоритети - от Иран до междинните избори и следващата президентска надпревара. Въпросът е дали американският президент и неговите съюзници ще разполагат с необходимото време и политически ресурс, за да се връщат отново към промените в 75-годишния договор с Дания.