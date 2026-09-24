Кабинетът "Радев":

Секретна чернова на САЩ критикува съюзници заради санкции срещу израелски селища

24 септември 2026, 7:18 часа 865 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Секретна чернова на САЩ критикува съюзници заради санкции срещу израелски селища

САЩ са изготвили, но така и не са публикували доклад, осъждащ Великобритания, Франция и Канада заради плановете им да ограничат вноса от израелските селища на Западния бряг. В черновата от 8 септември – изготвена, както се твърди, по инициатива на сътрудник на американския посланик в Израел Майк Хъкаби, се отправя обвинение, че действията на въпросните държави подклаждат антисемитизма, като същевременно се правеше паралел с движението "Бойкот, деинвестиции и санкции".

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Изявлението не получи подкрепа от висши представители на Белия дом или Държавния департамент.

По-късно държавният секретар Марко Рубио избегна пряката критика към въпросните мерки, като единствено заяви, че САЩ няма да последват решението на Обединеното кралство.

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Израел Великобритания САЩ санкции
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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