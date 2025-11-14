Нов поглед към руските военни престъпления в Украйна. Свалени ракети "Кинжал", изстреляни по Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нов руски репортаж от окупираната от руснаците част на Донецка област дава отново представа за руските военни престъпления в Украйна. В репортажа се вижда как руските войници ползват цивилни сгради за казарми, явно в опит да избегнат украински въздушни атаки. Която сграда се хареса на окупаторите, бива белязана от сорта на „Z – занято“ и датата, на която става собственост на руските войници без евентуално собственикът да има думата.

И още – руснаците използват цивилни автомобили, за да маскират превоза на амуниции и войници и да скрият колкото могат движението им. Всичко това присъства като забранено в конвенциите от Женева, урегулиращи воденето на война.

Репортажът е само малък щрих, показващ до какво доведе безумното решение на руския диктатор Владимир Путин да подпали пълномащабна война в Украйна. През вчерашния ден излезе и още един пример за военно престъпление, припомнете си – Още: Поредно руско зверство: Дрон уби украински цивилни, пътуващи, за да получат пенсии и храна (ВИДЕО 18+)

In an act of self-incrimination, pro-Russian media from Oryol aired a report from occupied Donetsk that inadvertently confirmed multiple war crimes. The segment revealed that Russian forces are using civilian vehicles to transport ammunition and disguise troop movements, and are… pic.twitter.com/UcxJi1kFZH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2025

Тези примери са показателни и за решението на италианската медийна библия Corriere della Sera в крайна сметка да не публикува в цялост взето от руския външен министър Сергей Лавров интервю. Обяснението на италианския вестник беше, че Лавров е говорил по начин, който всъщност представлява абсолютно лъжлива пропаганда – решението да няма публикация на интервюто е безпрецедентно – Още: Подхвърляха на Тръмп такива неща!: Лавров изгря с обяснение за провала в Будапеща

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък спад в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база сочат официалните украински данни. На 13 ноември са станали 172 бойни сблъсъка, с 44 по-малко спрямо 12 ноември. Руснаците са хвърлили 93 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 9 повече на дневна база - изключителна рядкост е да има под 100 КАБ за 24 часа през последните 2 години, но това вече се случва за четвърти пореден ден. От всички бомби 4 са пуснати в Курска област, където руските власти отдавна се хвалеха, че са отблъснали напълно украинските сили. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4714 изстреляни снаряда, като това е с около 800 повече за денонощие. Руската армия е използвала 6059 FPV дрона, което е с около 2300 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са спрени 59 руски пехотни атаки за последните 24 часа. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" се нахсъва, че Покровск е "почти" превзет – ключовата дума е "почти". Главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски отвръща задочно, че украинските части напредват в сектора откъм Добропиля, тоест северно от Покровск и Мирноград, за да не позволят обкръжаване на агломерацията. Има обаче геолокализирани кадри, показващи руски войници, мъчещи се да влязат пак навътре в Родинско, което е точката, която ако руската армия овладее, ще обкръжи ефективно Покровск и Мирноград. Има и геолокализирани видеокадри, публикувани от украинския генщаб, които показват, че украинците още не са предали сградата на Покровския общински съвет в центъра на града – всичките видеа може да бъдат намерени в библиографията на дневния анализ на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Още 12 са отблъснати в съседното от юг Олександриевско направление. 16 са били руските пехотни атаки в направлението от Торецк към Константиновка, на североизток от Покровск. От Часов Яр към Константиновка обаче пак няма нито една (Краматорското направление). Краматорск обаче все повече е обстрелван с FPV дронове от руснаците, което увеличава щетите по инфраструктурата там, пише украинският военен телеграм канал "Офицер".

Soldiers of the 155th Separate Mechanized Brigade are holding the line in Pokrovsk and its southern outskirts, continuing to repel Russian assaults in one of the most contested areas of the front. pic.twitter.com/FaWxzumEIE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2025

13 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското направление, а в съседното от север Купянско са били 11, като пак в цитирания по-горе обзор на ISW има геолокализирани видеокадри на руски удари с дронове срещу напредващи към Куриловка украински войници т.е. югоизточно от Купянск. Също толкова са били руските щурмове в най-северната част от Харковска област, при Вовчанск. От вчера руските Z-канали тръбят, че село Синелниково, югозападно от Вовчанск, вече е под руски контрол. 12 руски пехотни атаки е имало в Запорожка област, но не към Гуляйполе, а по-на запад – в Ореховското направление. Но точно що се отнася до Гуляйполе, руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, отчита нови превзети села от руската армия – Орестопол, Сосновка, Березово. Всичко това се намира на североизток от Гуляйполе, на малко над десетина километра. Само през последните 24 часа в оперативната зона на Южната група противникът загуби 239 убити и ранени и 43 единици различна военна техника, отвръща Сирски.

Още: Русия моли Тръмп за нова среща с Путин, САЩ се издадоха за санкциите. Руснаците пренасят модела "Покровск" към Гуляйполе (ОБЗОР – ВИДЕО)

Съгласно официалната сводка на украинските ВВС, Руската федерация е изстреляла 19 ракети и 430 далекобойни дрона ("Шахед", "Гербер" и примамки). В числото на ракетите влизат 1 противокорабна ракета "Циркон", 3 хиперзвукови „Кинжал“, 6 крилати ракети "Искандер-К"/"Калибър" и 9 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23. Свалени са 405 дрона, 2 от трите ракети "Кинжал", 6 от балистичните ракети и всичките крилати ракети. Удари са регистрирани на 13 места, а паднали отломки има на 44 места. Основната руска цел беше украинската столица Киев – Още: Киев гори, Новоросийск - също. 216 украински дрона, но руска ПВО изглежда порази най-голямото черноморско руско пристанище (ВИДЕО)