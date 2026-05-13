Какво излиза от комините? ТЕЦ "Бобов дол" пуска камери на живо

13 май 2026, 15:10 часа
Снимка: ТЕЦ "Бобов дол"
ТЕЦ „Бобов дол“ започва монтиране на камери. До дни от сайта на ще можете да виждате централата в реално време, съобщиха от дружеството в съобщение до медиите. „Стига с манипулации и изкривени данни. ТЕЦ "Бобов дол" работи публично и открито с обществеността“, се казва още в позицията им.

От дружеството добавят, че монтирането на камери и излъчването в реално време „ще сложи край на разпространяването на едни и същи кадри, целящи да компрометират централата“.

Припомняме, че от "Грийнпийс" публикуваха свой доклад за замърсяването със серен диоксид (SO₂) в района на централата. Установени са критични несъответствия с данните на автоматичната станция, инсталирана в Големо село от ТЕЦ "Бобов дол" преди година. Стойностите от независимото измерване са между 9 и 18 пъти по-високи от тези, които местните граждани следят за информация за замърсяването от въглищната централа.

От 11 май със своя измервателна станция, разположена на 300 м от комините, замервания за серен диоксид, фини прахови частици и озон прави и местното сдружение "За Разметаница". 

Виолета Иванова
