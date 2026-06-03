Нов ултиматум в Русия към студентите: Или отиваш на фронта, или те късаме на изпитите

В университетите в окупираните територии на Украйна и в самата Русия студентите са подложени на нов натиск - масово са заплашвани, че ако не искат да бъдат скъсани на изпитните сесии или да получат умишлено ниски оценки, трябва да подпишат военен договор с Министерството на отбраната.

Сигнали за заплахи и натиск от университетските администрации има както във ВУЗ-ове, в които изпитите вече са започнали, така и в такива, в които изпитните сесии тепърва предстоят. Активисти от движението "ОТПОР", оито алармират за тези многобройни случаи, отбелязват, че това е организирана кампания, насочена към набиране на млади хора главно за оператори на дронове. На студентите се обещава академичен отпуск и автоматично зачитане на всичките им изпити, ако се съгласят да служат във военните подразделения.

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Според активисти, тази схема за натиск в момента е в сила в следните ВУЗ-ове в окупираните украински територии - в Кримския федерален университет "И. М. Ломоносов". в университета "В. И. Вернадски" в Симферопол, в Държавния педагогически университет в Бердянск. Освен там обаче, подобни случаи на натиск върху студенти са регистрирани и в много университети в самата Русия.

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