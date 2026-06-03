Войната в Украйна:

Ще работите, никакви ваканции: Официална заповед на руски губернатор към подчинените му

03 юни 2026, 7:29 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ще работите, никакви ваканции: Официална заповед на руски губернатор към подчинените му

Ръководството на администрацията на Краснодарския край не може вече свободно да пътува извън границите на руския регион. Това ограничение важи, включително по време на ваканционни периоди и извънработно време, с изключение на командировки. Съответната заповед, с която се въвежда новото положение, вече е официално подписана от губернатора на Краснодарския край Венямин Кондратиев - има и официално съобщение в официалните информационни източници, ползвани от администрацията.

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"Предвид днешните предизвикателства, всички ние трябва да работим в състояние на повишена готовност. Затова реших, че моите заместници и ръководителите на държавни агенции нямат право да напускат Краснодарския край. Жителите и туристите ще бъдат на почивка и ние, наред с други неща, ще гарантираме тяхната безопасност", отбеляза губернаторът.

На ръководителите на градове и области в Краснодарския край също се препоръчва да спазват тази заповед.

Краснодарският край е един от граничните с Украйна райони, разделя ги само Азовско море. Там се намират важни за Русия ресурси и обекти, например пристанището Туапсе. От началото на пълномащабната война с Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, украинските далекобойни дронове и ракети нанесоха куп поражения именно в този регион на Русия - горящото пристанище Туапсе и близката рафинерия са само най-яркия пример в това отношение.

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почивка ваканции война Украйна Краснодарския край Венямин Кондратиев
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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