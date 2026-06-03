Ще работите, никакви ваканции: Официална заповед на руски губернатор към подчинените му

Ръководството на администрацията на Краснодарския край не може вече свободно да пътува извън границите на руския регион. Това ограничение важи, включително по време на ваканционни периоди и извънработно време, с изключение на командировки. Съответната заповед, с която се въвежда новото положение, вече е официално подписана от губернатора на Краснодарския край Венямин Кондратиев - има и официално съобщение в официалните информационни източници, ползвани от администрацията.

Още: Руските ракети и дронове избиха още цивилни в Киев, Одеса и Днипро. Украйна подпали поредна руска рафинерия (ВИДЕО)

"Предвид днешните предизвикателства, всички ние трябва да работим в състояние на повишена готовност. Затова реших, че моите заместници и ръководителите на държавни агенции нямат право да напускат Краснодарския край. Жителите и туристите ще бъдат на почивка и ние, наред с други неща, ще гарантираме тяхната безопасност", отбеляза губернаторът.

На ръководителите на градове и области в Краснодарския край също се препоръчва да спазват тази заповед.

Краснодарският край е един от граничните с Украйна райони, разделя ги само Азовско море. Там се намират важни за Русия ресурси и обекти, например пристанището Туапсе. От началото на пълномащабната война с Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, украинските далекобойни дронове и ракети нанесоха куп поражения именно в този регион на Русия - горящото пристанище Туапсе и близката рафинерия са само най-яркия пример в това отношение.

Още: Докато поредно руско пристанище и петролна база горят, в Крим и Донецк бензинът свършва (ВИДЕО)