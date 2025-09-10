Войната в Украйна:

Нова реформа: 60% от жителите на Кипър няма да плащат данъци

Кипърският финансов министър Макис Керавнос обяви, че според новата данъчна реформа делът на данъкоплатците, които няма да плащат данъци, ще се увеличи от 45% на 60%. Реформата ще влезе в сила на 1 януари 2026 г., като отбеляза, че правителството е отворено за корекции, но може да оттегли законопроекта, ако промени подкопаят основната му цел.

Министърът потвърди, че разпоредбата, позволяваща на Данъчния комисар да определя заплатите на ръководителите на фирми, ще бъде заменена с по-ясни механизми и допълнителни гаранции, включително по-строги правила за запечатване на фирми, които не спазват изискванията.

"Като се вземат предвид всички тези мерки, данъчното необлагаемо количество надвишава 30 000 евро", каза Керавнос, отхвърляйки критиките, че реформата основно облагодетелства богатите. Той добави, че повишаването на прага до 24 500 евро би освободило 75% от работниците от данъчно облагане, което е несъстоятелно.

Министърът определи държавния бюджет за 2026 г. като продължение на "отговорна политика, основана на излишъци", като същевременно финансира проекти за развитие и поддържа широк спектър социални политики въпреки глобалните предизвикателства.

"Икономиката ни ще остане устойчива и ще отговори на очакванията на кипърския народ", заяви Керавнос.

Коментирайки предстоящата обща стачка заради Надбавката за покриване на разходите за живот (COLA), той посочи, че индустриалните действия усложняват преговорите, особено като се има предвид, че в момента инфлацията е едва 0,5%, без ефект върху разполагаемия доход.

"Такива стачки вредят на БВП, а когато националното богатство намалява, първи страдат работниците", предупреди той.

Виолета Иванова
