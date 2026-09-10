Сделка от нов вид: Защо Швеция изпраща затворници в Естония

На 18 август в Тарту, втория по големина град в Естония, пристигнаха първите затворници от Швеция. Те бяха докарани с автобус. Плановете предвиждат общият брой на прехвърлените там шведски затворници да достигне 600.

Това е сделка от съвсем нов вид, отбелязва по този повод германската обществена телевизия АРД. Едва в началото на юли министрите на правосъдието на двете страни подписаха съответния договор. "Имаме остра нужда от места за затворници", каза тогава шведският министър на правосъдието Гунар Щрьомер. "Споразумението с Естония представлява възможност за покриване на тази необходимост."

В Швеция местата в затворническите килии действително се изчерпват, пише още германската обществена медия. От 2005 година броят на затворниците почти се е удвоил и е достигнал 9000 души. Една от причините е нарасналият брой на престъпленията, а това е свързано най-вече с организираните банди и контрабандата с наркотици.

Затворниците остават по-дълго зад решетките

Но има и още нещо, изтъква АРД. От 2022 година насам шведското правителство въведе значително по-строги наказания за редица престъпления. Затова и затворниците остават по-дълго зад решетките. В началото на август бе прието поредното затягане на санкциите и сега за престъпления по линия на организираните банди съдиите могат да налагат двойно по-продължителни присъди, отколкото досега. Всичко това увеличава натиска върху затворите.

За да удовлетвори нарастващите потребности от места, Швеция разширява и своите собствени затвори - например "Вестервик" южно от Стокхолм. В момента там няма нито едно свободно място. Затова сега се строи нова сграда, която скоро ще бъде пусната в експлоатация. В бъдеще в затвора ще могат да бъдат настанени 600 души вместо досегашните 200.

Якоб Андерсон, който отговаря за сигурността в затвора, обяснява, че преди всеки затворник е имал отделна килия, но оттук нататък това се променя и вече ще бъдат по двама. "Естествено по този начин личното пространство се ограничава. Не можеш да си избереш с кого да делиш килията - ние взимаме съответното решение."

Две трети от килиите в Тарту за затворници от Швеция

Ситуацията в Естония изглежда коренно различно, пише АРД - там цели сектори в затворите стоят неизползвани. Причината: при планирането на новите места за изтърпяване на наказания през 1990-те години е проектирано много мащабно. Но покрай нарасналия жизнен стандарт в страната престъпността значително е намаляла.

Затова в затвора в Тарту има много свободни места. В бъдеще две трети от килиите ще приютят затворници от Швеция. Но, както изтъква министърката на правосъдието на Естония Лииза-Ли Пакоста, има червени линии. "Няма да приемем затворници от организираната престъпност. Няма да приемем и терористи или радикализирани личности." В Естония няма да бъдат прехвърляни и жени.

Естонските килии не са толкова модерни, колкото тези в новата сграда на "Вестервик", но пък са почти толкова тесни. Езикът, на който се общува, е английски. Има модерна спортна зала, салон за музика, както и творческа работилница. Но посещенията от родината ще бъдат скъпи и сложни, разказва германската обществена медия.

Константин Никифоров, който е ръководител на проекта от естонска страна, посочва едно нововъведение. "При нас всички затворници ше получат таблети. Така ще могат да водят видеотелефонни разговори с близките си." Той допълва, че това е много по-лесно и по-евтино от посещенията на място.

При пълно натоварване затворническата сделка с Естония ще излиза на Швеция общо над 60 милиона евро годишно. Това са повече от 8000 евро на затворник месечно.

"Това ще затрудни ресоциализацията"

"Решението кой да бъде изпратен в Естония ще се взима от шведската затворническа система. Нищо доброволно няма да има", обяснява Никлас Велстрьом от шведското управление на затворите. Самите затворници ще имат единствено право да изразят становище. А това се натъква на критики от страна на правозащитните организации и адвокатите, посочва АРД.

Луизе Гунвен от Шведския адвокатски съюз се опасява, че затворниците ще бъдат транспортирани към Естония преди техните обжалвания да са разгледани. "Тъй като щом решението е взето, човекът може още същия ден да бъде качен на самолета", казва тя. Критики предизвиква и обстоятелството, че на роднините ще им се наложи да предприемат далечно и скъпо пътуване, ако искат да посетят близкия си. А това в крайна сметка затруднява и ресоциализацията.

Но въпреки всички тези и други критики шведското правителство държи на плановете си. То казва, че в сделката с Естония става дума за временно решение - докато в самата Швеция бъдат осигурени достатъчно места в затворите. Това обаче не важи за вече изпратените в Естония, посочва АРД. Тези, които са настанени в Тарту, ще останат там, докато излежат окончателно присъдите си.

Източник: Дойче веле