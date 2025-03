Нови санкции на Тръмп срещу Русия: Поглед какви. Дугин плаши с "Орешник" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Търпението на американския президент Доналд Тръмп спрямо руския диктатор Владимир Путин върви към изчерпане. Такова впечатление сподели финландският президент Александър Стуб – и то след като двамата са играли голф в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго. Като млад Стуб доста сериозно се занимава с голф, което е любим спорт и на Тръмп – двамата са прекарали 7 часа заедно.

Финландският държавен глава споделя, цитиран от известното финландско издание Yle, че Тръмп директно го е питал дали може да се вярва на Путин. Отговорът на Стуб е бил, че той самият не може да му повярва. "Тръмп е доста нетърпелив към действията на Русия и хитростите да се бавят преговорите – опитах се да му кажа, че руснаците така действат – първо договорят нещо, после почват да поставят нови условия", добавя Стуб. Финландският държавен глава е дал и съвет на Тръмп – трябва да има крайна дата за постигане на примирие, финландското предложе е 20-ти април т.е. Великден. Отделно, двамата са говорили за санкции срещу Русия от САЩ – пакет, в чието авторство участва и сенаторът-републиканец Линдзи Греъм. Финландският президент не влезе в подробности какви санкции, но каза следното: Видях някои от тях – ако влязат в сила, ще се стигне далеч: Тръмп бесен на Путин, удря с високи мита руския петрол (ВИДЕО)

‼️Putin drove Trump mad?



🔹The American president has finally realized that Putin has no intention of stopping the bloodshed. According to an NBC journalist, Trump was “pissed off” and threatened to impose secondary tariffs on Russian oil.



🔹He was also furious that Putin… pic.twitter.com/pcn7wCUKnc — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2025

И още – според Стуб, посланието на Тръмп към Европа що се отнася до НАТО е, че е време Старият континент да поеме отговорност за собствената си сигурност.

I met with @RealDonaldTrump at Mar-a-Lago, Florida on Saturday, March 29.



During the visit, we discussed relations between Finland and US and current foreign policy issues including Ukraine. pic.twitter.com/Y1DC87yPo7 — Alexander Stubb (@alexstubb) March 29, 2025

На този фон, Financial Times публикува материал относно истинско примирие в Украйна. Според него, Естония, Латвия и Литва се опасяват, че Русия ще почне още повече да трупа войници и оръжия по техните граници. "Всички разбираме, че когато войната в Украйна бъде спряна, Русия ще преразпредели силите си много бързо. Това означава също, че нивото на заплаха ще се увеличи много бързо значително", каза естонският министър на отбраната Хано Певкур пред Financial Times. Той очаква от 600 000 руски войници сега в Украйна, след спиране на огъня поне 300 000 да отидат по границите с Прибалтика. "Да не си правим илюзии – да не се лъжем, че Путинова Русия е приключила след край в Украйна. Русия ще използва спиране на огъня, за да увеличи военните си възможности. Те вече имат голяма армия с боен опит и тя само ще стане по-голяма", коментира и литовският колега на Певкур Довил Сакалиене.

Големият непосредствен страх на Прибалтика – ежегодното руско-беларуско военно учение "Запад", симулиращо военен конфликт с НАТО, което ще се проведе тази есен. Именно уж с учение започна и пълномащабната война в Украйна. В момента, в Литва се очаква да дойде германска бригада, в Латвия има съюзнически сили под ръководството на Канада, а в Естония за кратко време може да бъде разгърната британска бригада: Това може да е последното ни мирно лято. Атака на Русия срещу Европа е възможна още през есента

Русия не се променя

Същевременно, известният като идеолог на Путин руски философ-окултист Александър Дугин говори също за примирието – и то сякаш вече е факт, а не просто на ниво разговори, без нищо подписано. Според Дугин, за 30 дни Русия щяла да се сдобие с много данни и доказателства как украинците нарушавали "примирието за удари по енергийната инфраструктура". Американските сателити щели да засекат това, руснаците щели да дадат и свои данни и "на 31-вия ден разговорът ни с Доналд Тръмп ще е съвсем различен". Какъв – Русия щяла да каже на Тръмп да си сдържа "куклата на конци" - препратка към украинския президент Володимир Зеленски, и ако не станело, Руската федерация щяла да изстреля "една-две ракети "Орешник" и да унищожи всичко: "Ще кажем на киевчани да напуснат Киев, защото нищо няма да остане – също Харков и Одеса и ще нанесем 3-4 удара с "Орешник". Можело и с тактически ядрени оръжия – защото в момента, според Дугин, имало 30 дни "енергийно примирие", Русия го спазвала, но Украйна – не:

Dugin threatened that after April 18, Russia might strike with "Oreshnik" or tactical nukes to "destroy everything" in response to Ukraine's alleged violation of an imaginary ceasefire on energy infrastructure. pic.twitter.com/QUAQBrFPdW — WarTranslated (@wartranslated) March 30, 2025

Всички тези смехотворни приказки идват на фона на следното:

И още – Кирил Логвинов, постоянен представител на Руската федерация в ЕС, даде допълнителни обяснения за идеята на Путин Украйна да бъде управлявана от ООН или чужди държави. Според Логвинов, който говори пред ТАСС, това трябвало да бъде част от сделка за спиране на огъня. Можело да бъде постигнато чрез посредници, защо не през Съвета за сигурност на ООН и то постоянните му членове – т.е. Русия, САЩ, Китай, Великобритания и Франция. После Генералната асамблея на ООН щяла да изготви доклад-рамка за бъдеща временна чужда администрация в Украйна, до провеждане на избори. Какво значи това – Русия ще предлага и ще има вето кой да управлява Украйна т.е. точно това, заради което Путин започна войната, подчертава ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) в дневния си обзор. Идеята на Путин беше отхвърлена и от Белия дом, и от генералния секретар на ООН Антониу Гутереш – Още: Путин поиска временно управление на Украйна от чужди държави докато там се проведат избори (ВИДЕО)

Европа търси отговор

За момента настроението в Европа при преговорите с Путин се запазва – първо резултати т.е. истинско примирие и последващ мир, после облекчаване на санкции. Старият континент е незаобиколим фактор що се отнася до замразените руски активи. А т.нар. коалиция на желаещите, водена от Франция и Великобритания, се готви да прати военна мисия за оценка на ситуацията в Украйна – със задача колко войници ще трябват за т.нар. сили за подсигуряване. Те трябва да осигуряват логистика и помощ като обучение на украинската армия, за допълнителното ѝ укрепване, посочва The Washington Post.

Европейският фокус е към морето и въздуха – а френският президент Еманюел Макрон подчерта, че иска американците да се включат, но Европа трябва да е готова за мисия в Украйна без американско участие. Бившият командващ американската армия генерал Бен Ходжис предупреди, че каквато и да е военна мисия трябва да има ясни задачи и единно командване, защото при подписано примирие няма начин руснаците да не изпробват решителността на такава мисия. В случая обаче, Европа не се готви да прави проучване за миротворци – припомнете си: "Сили за подсигуряване": Френско-британски екип отива в Украйна (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността във военните действия в Украйна падна доста рязко на дневна база, но като цяло си остава доста висока. За денонощието на 30 март има 171 бойни сблъсъка – с 52 по-малко на дневна база. Руснаците обаче са се скъсали да бомбардират с управляеми авиационни бомби (КАБ) – 223 т.е. 70 повече на дневна база! 31 от бомбите са хвърлени в Курска област, т.е. по цели на руска територия. Руската армия е изстреляла 5300 артилерийски снаряда т.е. 700 по-малко на дневна база. Руснаците са използвали 2620 FPV дрона-камикадзе т.е. със 100 по-малко на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

More Russian fighters are complaining: they’re treated as "cannon fodder" in a hopeless situation. Families appealed to authorities but got only empty responses. The fighters also report beatings and threats at their unit. pic.twitter.com/gelW2OjYJp — WarTranslated (@wartranslated) March 30, 2025

Най-горещото направление си остава Покровското – 73 руски пехотни атаки са спрени там, като дотук няма нищо по-значимо като руски успех, но руснаците пълзят напред в североизточната част на Шевченко и в западната част на Успеновка. Още 11 руски пехотни атаки са отбити в Новопавловското направление, като украинският генщаб признава за руски натиск от юг на север, през Розлив към село Константинопол. 21 руски пехотни атаки са отбити в Курска област. 17 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление, 16 са били в Лиманското – няма други направления на фронта в Украйна, в които да има двуцифрен брой руски пехотни атаки съгласно официалните украински данни.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ на ситуацията в три направления – Купянското, Лиманското и Торецкото, които са определящи за бъдеща руска мащабна операция по пълно завладяване на Донецка област, по-точно северозападната ѝ част, т.нар. агломерация Славянск – Краматорск. За Купянското направление Машовец пише следното – очевидно руското командване иска да бъде направен широк плацдарм през река Оскол първо северно от град Купянск, засега това трудно се реализира. През реката има четири малки руски предмостия, но те така и не могат да се съединят. Става въпрос за района на Камянка, Двуречна и Новомлинск, както и Кондрашовка. Атакува се предимно с пехота, има сериозни загуби и вероятно руснаците скоро ще опитат да се съсредоточат върху 1-2 участъка, не върху повече, смята Машовец. На юг от Купянск, към Борово, по линията Лозово – Першотравнево, руските части също опитват да направят плацдарм през Оскол и така да могат да "стиснат в клещи" Купянск – нищо съществено и тук, подчертава украинският военен експерт, който прогнозира, че Първа танкова армия на Руската федерация, действаща в направление към Борово, ще отдели части за Лиманското направление, където руските тактически успехи са по-големи.

За Лиманското направление Машовец отчита руски тактически успех – руски напредък по линиите Ивановка – Ново и Ивановка – Зелена долина. Има 7 километра руски напредък към Ново и 4 километра към Зелена долина, но към Грековка такова нещо няма. Руското командване е изоставило най-логичната линия на настъпление Ивановка – Колодяз – Дробишево и е решило да заобиколи, което е изненадало украинците, смята Машовец. Той добавя, че има данни, че в Лиманското направление отдавна не е имало ротация и подкрепления, макар там украинските части да са опитни – бият се обаче от много дълго време и са изтощени. Изглежда руснаците първо искат да изтласкат украинските части на широк периметър по река Жребец, от Терно до Грековка, преди да гледат към Лиман. Ако руснаците успеят да превземат линията Ямполовка – Торско, ще се усложни украинската отбрана в Серебрянския горски парк, предупреждава Машовец.

За Торецкото направление украинският военен експерт отчита, че руската армия е превзела Панталеймоновка и Олександропол от юг-югозапад на Торецк. Идеята е да се отрежат украинските позиции в района на Стара Николаевка – Суха Балка – Олександропол – Калиново, но руснаците сега хвърлят резерви от Осма общовойскова армия, които иначе щяха да отидат за настъпление към Константиновка като първи етап по бъдеща операция срещу Славянск и Краматорск, разказва Машовец. В дневния обзор на ISW има цитирани коментари от украински полеви командир, че руската армия усилва натиска по фланговете на Торецк:

🧵Thread 2/3@GeoConfirmed @UAControlMap

UAS unit "Тhunderbirds Team" hits Russian positions with FPV drones in Toretsk

0:23📌48.402444, 37.851787

0:38📌48.402099, 37.851403 pic.twitter.com/lbbRRWXwSS — Audax (@AudaxonX) March 30, 2025

В Новопавловското направление, Машовец признава, че има руски пробив през Розлив и това много усложнява отбраната на село Константинопол – последната голяма точка на украинската защита преди магистралата Запорожие – Донецк. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов отчита в този участък на фронта, че руските части са заели позиции на висок терен и това прави логистиката за защитата на Константинопол 3 пъти по-трудна, защото от руските позиции при Розлив се вижда самия Константинопол с невъоръжено око и това улеснява използването на FPV дронове за атаки – Още: Готви се роля на гарант за България относно Украйна. Времето изтича: Сигнали и за Путин, и за Зеленски (ОБЗОР – ВИДЕО)

За Курска област, руският военен пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) пише, че Гуево почти било превзето от руснаците – една от последните точки преди границата с украинската област Суми. Геолокализирани видеокадри за такова нещо още няма, посочва ISW. Продължават и украинските опити за напредък в Белгородска област, при Поповка, но без успех според Пегов. Поповка е източно от Гуево.

70% от пораженията в живата ни сила ги предизвикват дронове. Това твърди руският военен пропагандист Иван Остраковски. Той казва, че това са данни на руски медици. Кремъл казва, че всичко е наред, фронтът сочи, че изобщо не е така, е заключението му:

Z-blogger Ivan Otrakovsky: "Drones now cause 70% of enemy wounds, per Russian medics. Without air support and effective EW, our guys die. The Kremlin claims all’s fine, but the front says otherwise." pic.twitter.com/6iKRhBXNQd — WarTranslated (@wartranslated) March 30, 2025

Руското военно министерство съобщи за свалени 66 украински дрона над руска територия тази нощ. 41 са свалени над Брянска област, 24 над Калужка област и 1 над Курска област. Прокремълският телеграм канал Shot информира, че цел на атаката в Калужка област изглежда е било руското военно летище "Шайковка":

Руската федерация е изстреляла 131 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки плюс 2 балистични ракети "Искандер-М" по цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 57 дрона, още 45 са приземени с електронно заглушаване. С други думи, 29 дрона са пробили украинската противовъздушна отбрана, съгласно информацията от сводката на украинските ВВС. Засегнати са Сумска област, Донецка област, Харковска област, Киевска област и Житомирска област.