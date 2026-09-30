Колко струват костите на баща ми? Мога ли да ги разменя срещу нещо - каква ще бъде цената? Този въпрос зададе министърът на културата Евтим Милошев пред медиите, отговаряйки колко ценно е това, което връщаме на Гърция в замяна на костите на цар Самуил. Министърът е категоричен, че не става въпрос за търговска сделка между двете страни, а за размяна на артефакти.

"Мощите на българския цар Самуил са нещо безценно само по себе си. То не може да бъде приванено на търговска сделка, нито може да бъде разглеждано като справедливо и несправедливо", подчерта министърът.

Той все пак обясни, че артефактите, които връщаме на Гърция имат емоционална стойност за манастирите около Серес и че каквото са костите на цар Самуил за нас като нация - това са тези артефакти за гръцките манастири и монасите, които са там.

Можем ли да бъдем обединени като нация?

Той обърна внимание, че се намираме в предизборна ситуация и че това, което се чува и вижда не е добро.

"Ние като нация може ли да бъдем единни? Може ли да застанем зад общата си памет? Може ли да има едно нещо, което да ни събира, а не да ни разединява?", попита още Милошев. ОЩЕ: Случва се веднъж на 1000 години": Милошев призова българите да посрещнем достойно българския цар Самуил