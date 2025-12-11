Новият план на Тръмп за мир в Украйна - точка по точка: "Посредствени петокласници" мачкат жертвата

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че актуализираният мирен план, предложен от Съединените щати, е "по-добър от предишния". Той посочи, че е напредък ограничаването на първоначалния проект, писан от пратеника Стив Уиткоф под въздействието на Кремъл, от 28 на 20 точки и премахването на "открито неукраинските" клаузи. Украинската медия ZN.ua обаче е проучила новата версия и прави заключение, че "новото" не е нищо друго освен "все още незабравеното старо".

По същество - това е просто леко преработена версия на прословутите 28 точки от първия план, за които се твърди усилено, че са с източник Русия и че на практика водят до капитулация на Украйна. Разликата сега е, че тези точки са разпределени в четири документа, всеки от които има отделен списък с подписали го страни.

От наистина фундаменталните „неукраински“ разпоредби само една е премахната от новия план - предложението да се даде амнистия за военни действия „на всички, участвали в конфликта“: Няма измъкване: Заповедта за арест на Путин остава в сила, дори мирният план на Тръмп да обяви амнистия.

Четирите отделни документа, които изобщо не приличат на международни споразумения

Четирите документа, съставляващи новия „мирен план“ на Тръмп, са следните:

Споразумение между Украйна, Русия, САЩ и Европа (20 точки);

Рамкови гаранции за сигурността на Украйна (3 точки);

Ангажименти на Съединените щати по отношение на НАТО (4 точки);

Споразумение между Русия и САЩ (12 точки).

Този пакет от документи няма нищо общо със сериозни международни споразумения, твърди ZN.ua - по-скоро прилича на импровизиран набор от „неформални споразумения“, нахвърлени набързо на салфетка в голф клуб в Маями по време на почивка между рундовете.

Дори заглавията на някои документи веднага предизвикват въпроси. Например - коя точно е „Европа”? Кой би подписал „20-те точки” от нейно име? Европейският съюз? Но тогава къде остава Обединеното кралство, което активно участва в мирния процес? И трябва ли Норвегия или Швейцария – също част от Европа – да дадат своето съгласие? Географията едва ли е силната страна на настоящата администрация на САЩ.

Опитен украински дипломат отбелязва с тъга, след като е прочел новия мирен план на Тръмп, че изглежда сякаш група посредствени петокласници са присъствали на заседание на Федералния резерв, записвайки всичко, което са успели да уловят, както са го разбрали, и след това са се опитали да приложат бележките си в далечна Украйна.

Териториите

Както и преди, въпросът за териториите остава най-болезнената и трудна тема в преговорите – нещо, което Володимир Зеленски не крие. „Русия настоява да се откажем от територии“, каза президентът на Украйна, макар да изключва да даде Донбас без бой. Но проблемът е, че не само Русия настоява – американците оказват също толкова силен натиск върху Киев.

20-точковото споразумение, включено в американския пакет от предложения, предвижда подписалите да признаят руския контрол над Крим и регионите Луганск и Донецк. Всякаква възможна промяна в статута на тези територии в бъдеще може да се осъществи само по пътя на дипломацията, а не чрез употреба на сила.

Едно от нововъведенията в този документ е уточнението на размера на „неутралната демилитаризирана буферна зона“ в региона Донецк: 30 процента. В „28-те точки“ се посочваше, че тази зона ще бъде „международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация“. В новия документ този пасаж е премахнат. Вместо това се посочва, че украинските и руските сили ще бъдат разположени зад административната граница (която все още не е определена) и няма да влизат в тази демилитаризирана зона. Не е ясно обаче кой ще бъде гарантът и кой ще следи за спазването на това правило.

Що се отнася до регионите Запорожие и Херсон, които също са незаконно анексирани от Русия, без армията на Владимир Путин да има пълен контрол над тях, новият документ, подобно на предишния, предвижда замразяване и признаване на настоящата линия на контакт.

Освен това Русия трябва да се оттегли от всички други територии, които контролира извън петте споменати региона на Украйна.

След като бъдат постигнати всички териториални споразумения, Украйна и Русия трябва да се ангажират да не ги нарушават със сила.

Всички тези разпоредби относно териториите все още трябва да бъдат обсъдени и одобрени от президентите, въпреки че в документа не се посочва кои са те и колко на брой.

АЕЦ "Запорожие"

Особено привлекателна част от украинския пай – най-голямата атомна електроцентрала в Европа, АЕЦ „Запорожие“, която е под руска окупация от началото на войната – очевидно възбужда апетитите на САЩ. Новият документ говори за рестартиране на централата не под контрола на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), а под управлението на нов собственик – САЩ.

Още: Мелони призова Зеленски да направи болезнени отстъпки (СНИМКИ)

Петдесет процента от електроенергията, произведена от централата, ще бъде прехвърлена на Украйна. Документът не дава никаква информация за това кой ще получи останалите 50%. В оригиналните „28 точки“ на Стив Уиткоф този дял беше предназначен за Русия.

Членството на Украйна в НАТО

Тук има някои добри новини - новият пакет от предложения вече не задължава Украйна и НАТО да закрепят неприсъединяването на Киев към Алианса съответно в Конституцията на Украйна и в учредителните документи на НАТО. Освен това Украйна не поема никакви ангажименти да не се присъединява към НАТО. Нито пък Алиансът е задължен в текста да обещае, че никога и при никакви обстоятелства няма да приеме Киев в редиците си.

Това обаче не означава, че Вашингтон и Москва са се отказали от намерението си да затворят завинаги вратите на НАТО за Украйна. Очевидно предвиждайки сложни и продължителни преговори с европейските съюзници, които понастоящем подкрепят Украйна, САЩ са избрали да имат опцията за упражняване правото си на вето в рамките на Алианса. В отделен документ в рамките на плана Съединените щати се ангажират, че НАТО повече няма да се разширява и няма да кани Украйна да се присъедини.

Тези уверения се повтарят в първата точка от двустранното споразумение между САЩ и Русия. Втората точка отива още по-далеч, като заявява, че САЩ възнамеряват да „посредничат“ в диалога между руските и натовските лидери, за да се разгледат всички „опасения“ (показателен руски израз, отбелязват украинските журналисти) в сферата на сигурността. Целта на този диалог, според документа, ще бъде да се създадат условия за „деескалация“ и „осигуряване на глобална сигурност“.

Тук се поражда объркване дали това означава връщане на НАТО до границите от 1997 г. и излизане от Алианса на всички държави, които са се присъединили след тази година, включително България. В края на краищата, Путин неведнъж е наричал разширяването на НАТО и приближаването му към границите на Русия една от "първопричините" за войната срещу Украйна. Или пък написаното в плана означава изтегляне на американските войски от всички европейски държави, в които са разположени в момента? Може би тази точка предполага ново разделение на Европа и „прехвърляне“ на всички бивши страни от Варшавския договор обратно в сферата на влияние на Русия - остава неясно.

Но има и още нещо. САЩ ще се противопоставят на разполагането на каквито и да било „войски на НАТО“ в Украйна.

Правният статут на документа за НАТО остава неясен. Докато в многостранните „20 точки“ е ясно посочено, че споразумението е правно обвързващо, то този не съдържа такава разпоредба.

Друга положителна разлика между „20-те точки“ и „28-те точки“ се отнася до размера на въоръжените сили на Украйна - сега Украйна има право да поддържа 800 000 войници в мирно време, а не 600 000.

Гаранции за сигурност

В „20-те точки“ украинското око се радва на позоваванията на „гаранции за сигурност“, които този път приличат на член 5 от НАТО. Тези гаранции трябва да бъдат предоставени от подписалите документа - Съединените щати, НАТО и Европа. Член 5 означава, че нападение срещу Украйна ще се счита за нападение срещу всички, подписали документа, и те трябва да отговорят със сила.

Съединените щати възнамеряват да получат компенсация за своите гаранции. Точният ѝ вид не е уточнен.

Ако Русия нападне Украйна, то освен „решителна военна реакция“, тя ще се сблъска и с възстановяване на всички санкции. Ако обаче Украйна нападне Русия, тя ще загуби всичките си гаранции. Същото ще се случи, ако Украйна обстрелва руска територия „без причина“. Но ако Русия обстрелва Украйна, гаранциите остават в сила за Киев.

Все пак не се споменават санкции срещу Русия или „решителна военна реакция“ - означава ли това, че Русия може да стреля колкото „руската душа“ пожелае, питат от ZN.ua.

Новото в тази секция е клаузата, която гласи, че споразумението не изключва двустранни гаранции за сигурност. На пръв поглед, това изглежда положително, но 30-те двустранни споразумения за „гаранции за сигурност“, подписани от Зеленски, не са предоставили на Украйна нито реално чувство за сигурност, нито увереност в бъдещето, смятат журналистите.

Между другото, вместо гаранции се използва терминът „уверения“, който има доста по-различно значение - нещо подобно на Меморандума от Будапеща от 1994 г.

Това рамково споразумение не е правно обвързващо и не подлежи на ратификация от парламентите на подписалите го страни. Това означава, че "отново ни се поднася същият стар капан, в която попаднахме през 1994 г.", добавят от украинската медия.

Списъкът с подписалите, избран от авторите, изглежда странен и неубедителен. Например Финландия, която е спомената сред „гарантите“, незабавно се отрече от тази почетна мисия и заяви, че макар да е помагала и да продължава да помага на Украйна, не е готова да предостави гаранции за сигурност. Полша, също включена в документа, засега мълчи, въпреки че нейното ръководство многократно е заявявало, че не възнамерява да изпраща войски в Украйна или да участва в налагането на зона за забрана на полети.

Една от трите точки на този общ документ се отнася до „гаранциите“ на Съединените щати, в случай че Украйна отново бъде атакувана и „линията на примирие“ бъде нарушена. Тази атака обаче трябва да бъде значителна, умишлена и продължителна. По този начин съюзниците ще имат достатъчно време да обмислят и обсъдят какво да правят в случай на инцидент. Ако атаката отговаря на всички горепосочени изисквания, президентът на САЩ, след незабавни консултации с Украйна, НАТО и европейските партньори, ще определи какви мерки трябва да бъдат предприети за „възстановяване на сигурността“. Списъкът с възможни мерки включва използване на въоръжени сили, разузнавателна подкрепа, логистична помощ, икономически, дипломатически и други действия, които президентът на САЩ счете за необходими. Ще бъде създаден и съвместен механизъм с НАТО и Украйна за оценка на всяко предполагаемо нарушение от страна на Русия.

Друга точка от документа засяга действията на членовете на НАТО, като Франция, Обединеното кралство, Германия, Полша и Финландия са споменати отделно. Според Вашингтон тези държави трябва да потвърдят, че сигурността на Украйна е неразделна част от европейската стабилност, да действат в унисон със Съединените щати в случай на руски нарушения и да осигурят единна и надеждна позиция на възпиране.

Предвижда се, че това споразумение ще влезе в сила веднага след подписването му и ще остане в сила в продължение на десет години, с възможност за удължаване по взаимно съгласие. Ще бъде създадена специална съвместна комисия за наблюдение – под ръководството на европейските партньори и с участието на САЩ – за контрол на спазването на тези договорености.

Членството в ЕС

Украйна ще стане член на ЕС до 1 януари 2027 г. Поне така изглеждат нещата от гледната точка на Вашингтон.

Какво мисли за това самият ЕС и дали блокът е готов за такава стъпка, не се споменава в документа. Вместо това текстът обещава, че докато Украйна прекарва една година в очакване на членството в ЕС, Съюзът ще ѝ предостави краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар.

Междувременно днес, 11 декември, Европейският съюз предаде на Украйна дълъг списък с реформи, които трябва да бъдат извършени във връзка с присъединяването на страната към блока. Засега Унгария заявява, че ще блокира влизането на Киев в ЕС.

Избори

Доналд Тръмп отново се загрижи за изборите в Украйна и се разтревожи за състоянието на украинската демокрация. Състоянието на руската „демокрация“ по някаква причина никога не го е тревожило. Той поиска избори в нападнатата от Русия страна, а Зеленски каза, че ако партньорите на Киев гарантират сигурността при провеждане на вот във военно положение (затова мандатът на Зеленски е замразен), то такъв ще има.

Следователно клаузата за необходимостта от избори се появява както в стария, така и в новия план на Тръмп, но се отнася само за Украйна. В предишната 28-точкова версия Украйна беше задължително инструктирана да проведе избори в рамките на 100 дни, а в настоящата версия – възможно най-скоро след подписването на споразумението.

Още: Тръмп забива нож в гърба на Зеленски - с искане за избори, преди да има устойчив мир (ВИДЕО)

Замразените руски активи и възстановяването на Украйна

Тази част от „новия план“ е почти копие на „28-те точки“. Американското желание САЩ да спечелят от възстановяването на Украйна не е изчезнало. От администрацията на Тръмп продължават да проявяват особен интерес към добив на полезни изкопаеми, към газовата инфраструктура, включително газопроводи и съоръжения за съхранение, и към други инфраструктурни активи.

Новото в тази версия на плана е създаването от САЩ и Европа на акционерен фонд - с цел 200 милиарда долара - за инвестиции във възстановяването на Украйна.

Що се отнася до замразените руски активи, американците, както и преди, възнамеряват да ги размразят, като съгласуван процент от тези средства ще бъде инвестиран в възстановяването на Украйна. Въпреки това тази клауза е придружена от бележка, че конкретните въпроси трябва да бъдат обсъдени с европейците. А те в момента се борят с една от страните си членки - Белгия, да освободи руските активи като част от заем на стойност 210 милиарда евро за Украйна: ЕС плаши Белгия, че ще стане втора Унгария, ако не предаде руските активи.

По-подробното описание на използването на замразените руски активи, което преди се намираше в „28-те точки“, сега е преместено в четвъртия документ от „новия план“ – Споразумението между Съединените щати и Русия, в което САЩ все още възнамеряват да ръководят възстановяването на Украйна и да изразходват само 100 милиарда долара от размразените руски активи за тази инициатива, очаквайки в замяна 50% печалба. Според визията на Вашингтон - европейците също трябва да размразят своя дял от руските активи. Средствата, останали след разходите за Украйна, според авторите на плана, трябва да бъдат насочени към отделен инструмент на САЩ и Русия за изпълнение на съвместни американско-руски проекти.

Споразумението на САЩ с Русия

12-те точки на този документ по същество дублират много от разпоредбите на „първото издание“ на „мирния план на Тръмп“, което първоначално даде основания да се подозира, че американските му съавтори играят на руска страна. Той включва и няколко точки от други документи от новия пакет - от обещанията на САЩ да не допуснат Украйна в НАТО и да се противопоставят на разполагането на „войски на НАТО“ в Украйна, до реинтеграцията на Русия в световната икономика, перспективите за нейното завръщане в Г-8 „в подходящ момент“ и подписването на дългосрочно споразумение между САЩ и Русия за икономическо сътрудничество, обхващащо многобройни сектори.

На фона на това изобилие от икономически и геополитически „лакомства“ ангажиментите на Русия „да не напада съседите си“ и да въведе политика на ненападение в законодателството си, изглеждат скромни и далеч от убедителни.

Във всички останали аспекти новият „мирен план“ на Тръмп е почти дословно преписване на предишния 28-точков проект, който възмути и разтревожи Украйна и нейните европейски партньори.

Само един от четирите документа в новия пакет – този, в който Украйна поема ангажименти – е предназначен от авторите да бъде правно обвързващ. Неговото изпълнение ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвет за мир, оглавяван, разбира се, от Доналд Тръмп. Авторите обаче не уточняват кой ще оглави този орган, след като Тръмп вече не е президент. Те също така не уточняват какви санкции ще бъдат наложени на нарушителите на този документ.

Внимателният анализ на новия мирен план на Тръмп не дава надежда за бърз, достоен или траен мир при условия, приемливи за Украйна. И остава трайното впечатление, по думите на Пушкин, че „тук е руският дух, тук се усеща миризмата на Русия“, анализират от ZN.ua.

Както и хищническата (за да не кажем грабителска) нагласа на преговорния екип на Тръмп, който не проявява и най-малко съчувствие към жертвата на агресията и не разглежда този „случай“ от морална гледна точка, избягвайки понятия като „агресор“ и „жертва на агресия“, казват журналистите.

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц го изрази изключително дипломатично, като заяви, че е „скептичен“ по отношение на „някои от подробностите, съдържащи се в документите, идващи от американската страна“. В действителност европейските партньори са шокирани и ужасени – както от предложенията на американските преговарящи, така и от нивото на тяхната компетентност.

Украинската медия обаче критикува и преговарящите от страна на Киев: "Не може да се изпращат на преговори „сови“, които, както в „Хари Потър“, са способни само да носят писма напред-назад. Какъв партньор на американците може да бъде Рустем Умеров – човек, който не е запознат с международното право и не притежава инструментите на фината дипломация, но притежава имоти и бизнес в Съединените щати и има семейство там? Как, според вас, ще спори с американците – и колко убедително?".

"Ако Володимир Зеленски наистина желае да спаси страната, а не само собствената си власт, той трябва спешно да остави настрана предразсъдъците си – както личните, така и тези, които Андрий Ермак внимателно е култивирал – и да призове екип не от лоялни изпълнители, а от опитни и ефективни преговарящи, независимо от техните минали или настоящи политически предпочитания или географско местоположение. От съществено значение е спешно да се мобилизира старата дипломатическа гвардия, която – за разлика от днешните новобранци – притежава широка геополитическа перспектива и огромен опит в преговорите и която многократно е доказала компетентността си в преговорите с Русия, Съединените щати и ЕС. Павло Климкин, Константин Елисиев, Олег Шамшур, Константин Гришченко, Григорий Немиря, Лана Зеркал със сигурност не са фенове на Володимир Зеленски, но се интересуват от Украйна и са готови да й помогнат", назовава директно имена украинското издание.

"Някои ламтят за нашите територии, други тихо изсмукват нашите човешки ресурси, а трети поглеждат към нашите минерални богатства и инфраструктура. Ако Украйна подпише „мирния план на Тръмп“ във формата, в която ни го налагат американците – раздразнено викайки „бързо, бързо, бързо“ – тогава страната ни ще остане без територии, без гаранции за сигурност, без възможност да управлява средствата за своето възстановяване и без природните си ресурси, които вече са под контрола на американците чрез споразумението за „минералите“.

И тази обида засяга не само Украйна, но и всяка страна, която не е САЩ, Русия, Китай или Индия. Ако такива документи – наказващи и ограбващи жертвата, докато възнаграждават агресора – бъдат подписани, ще се отвори кутията на Пандора, разпалвайки апетитите на други големи хищници", завършва медията.