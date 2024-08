Обещаваме и не помагаме на Украйна, войната ще дойде при нас: Литовският външен министър съсипа ЕС и САЩ (ВИДЕО)

"Може да звучи като шега, но ние (Запада) пазим руското небе повече. Руските (военни) самолети са по-добре пазени от западните гаранции, отколкото са украинските (военни) самолети". Това заяви литовският външен министър Габриелиус Ландсбергис.

Той беше на среща на Европейския съвет на външните министри, където една от темите беше именно войната в Украйна и западните оръжия - по-точно разрешение Киев да ползва без ограничения западни оръжия на руска територия. Европейският външен министър Жозеп Борел обяви, че единно решение по въпроса не е постигнато: САЩ се мотаят да подкрепят официално операция "Курск" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Трябва да си зададем въпроса - ние не сме ли част от този проблем? Досега нито една обеща от САЩ ПВО система Patriot (Пейтриът) не е доставена. Няма нови доставки на артилерийски снаряди и муниции от юни насам. Източният фланг (на НАТО) е разтревожен - всички разбираме, че ако украинците не получават обещаната помощ, това отваря врата за Путин да продължава", подчерта литовският външен министър.

Той продължи с критиките - вече трябва да бъде обърнато внимание как така някоя държава обещава някакво оръжие на Украйна, а то впоследствие се оказва, че не може да бъде употребявано и трябва да се поправя. Ландсбергис изрично каза, че в разговори с украинците е разбрал, че обещано миналата година на Украйна военно оборудване ще бъде доставено чак 2027 година, макар всички изявления и медийно отразяване да сочат 2023 година! "А Путин има доверени приятели - Северна Корея и Иран са способни да го зареждат с това, което обещават", добави министърът.

"Създаваме за пред хората история как сме борци за доброто, но като дойде време за доставки на оръжие нещата стават съвсем различни. Има и друго послание - че Европа е готова да загуби. И искрено се надявам, че тези хора, които вземат решения да не доставят обещаното на Украйна, да са готови за следващата фаза на войната. Защото тя ще дойде", каза Ландсбергис.

Lithuanian Foreign Minister Landsbergis stated that Russian planes are better protected by Western guarantees than Ukrainian ones.



He is totally right. pic.twitter.com/jGBXSajlvf