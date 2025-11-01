Войната в Украйна:

01 ноември 2025, 22:46 часа 239 прочитания 0 коментара
Обирът за 100 милиона: Коя е разплаканата майка, обвинена в съучастие?

Френските власти повдигнаха предварителни обвинения на още двама души за предполагаемото им участие в дръзкия обир на бижута от музея Лувър миналия месец. С това общият брой на обвиняемите по случая достигна четирима души.

Новите обвиняеми са 37-годишен мъж и 38-годишна жена, които бяха арестувани в сряда при координирани акции в Париж и близкия район Сен-Сен-Дени. Мъжът е обвинен в организирана кражба и престъпен заговор, докато жената е обвинена в съучастие в същите престъпления. И двамата са задържани под стража и отричат всякакво участие в обира.

Според прокуратурата в Париж, 37-годишният мъж е бил известен на властите с предишни кражби. Жената, която живее в северното предградие на Париж Ла Курньов, е избухнала в сълзи при явяването си в съда, изразявайки страх за себе си и децата си. Нейният адвокат заяви пред репортери, че клиентката му е „съсипана“ и не разбира как е замесена в обвиненията.

Тези арести последваха задържането на първите двама заподозрени – 34-годишен алжирец и 39-годишен френски гражданин, които частично са признали участието си. Смята се, че те са мъжете, които са проникнали в галерия „Аполон“ на музея, използвайки подемен кран, монтиран на камион, за да достигнат до прозорец на втория етаж. Единият от тях беше задържан на летище „Шарл дьо Гол“ с еднопосочен билет за Алжир, а ДНК от скутер, използван за бягството, съвпадна с неговата.

Припомняме, че на 19 октомври крадци задигнаха бижута на стойност около 76 милиона паунда (приблизително 102 милиона щатски долара) за по-малко от осем минути, докато музеят е бил отворен за посетители. Обирът разкри сериозни пропуски в сигурността на Лувъра, като началникът на парижката полиция призна, че остарелите системи за сигурност са оставили слаби места.

Разследването продължава, като от петимата задържани тази седмица, трима са освободени без обвинения. Властите все още не са открили откраднатите бижута.

Мартин Стоянов
